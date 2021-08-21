جدول مباريات اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي والقنوات الناقلة..

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات مثير اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في الدوري الأوروبية.

تتواصل اليوم مبارياة الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلتقي نادي مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون وتوتنهام مع وولفرهامبتون وآرسنال مع تشيلسي.

وفي الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني، سيواجه نادي ريال سوسييداد نادي رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد إلتشي وريال مدريد ليفانتي.

كما تستمر اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، حيث يستضيف أودينيزي يوفنتوس وبولونيا ساليرنيتانا ونابولي فينيسيا وروما فيورنتينا.

سيواجه نادي هوفنهايم أونيون برلين في الدوري الألماني، كما سيستضيف نادي بايرن ميونخ كولن.

وفي الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي، سيواجه ليون مليرمون وبوردو أنجيه وميتز ستاد ريمس، كما يستضيف مونبلييه لوريان وستراسبورج تروا ورين نانت ونيس مارسيليا.

والآن نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 أغسطس "22-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - مانشستر يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium وولفرهامبتون - توتنهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - تشيلسي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - رايو فاييكانو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفانتي - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - كليرمون 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 بوردو - أنجيه 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 ميتز - ستاد ريمس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 مونبلييه - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستراسبورج - تروا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 رين - نانت 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 نيس - مارسيليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - كولن 17:30 مصر، 18:30 السعودية لا يوجد

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - يوفنتوس 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube بولونيا - ساليرنيتانا 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد نابولي - فينيسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد روما - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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