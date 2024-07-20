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شاهد جدول مباريات كأس مصر 2024
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالدوري الأمريكيالقنوات الناقلةالزمالكإنتر مياميالداخلية v الزمالكالداخليةالمصري v المقاولون العربالمصريالمقاولون العربإنبي v زدإنبيزدإنتر ميامي v شيكاغو فايرشيكاغو فاير

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي أهمها لقاء الزمالك والداخلية، ومواجهة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي.

كما نتابع مباراة إنتر ميامي وشيكاغو فاير في الدوري الأمريكي، الذي يشتد فيه الصراع خلف الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024؟

اذا كنت تريد أن تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لبطولة الدوري الأمريكي فيمكن متابعته عن طريقة تطبيق Apple+

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جدول مباريات اليوم الأحد 21 يوليو 2024 "21-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
المصري - المقاولون العرب17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد البوشي
الداخلية - الزمالك21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1طارق الأدور
إنبي - زد21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي

الدوري الأمريكي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - شيكاغو فاير02:30 مصر والسعوديةApple TV

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