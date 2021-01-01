جدول مباريات اليوم الأحد 21 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 21 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل توتنهام ضيفًا على وست هام، ثم لقاء قوي ومُرتقب اليوم بين آرسنال ومانشستر سيتي على ستاد الإمارات، كما يستضيف مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل.

وفي الدورالإسبانيي ، يلعب برشلونة أولى مبارياته بعد الهزيمة الثقيلة من باريس سان جيرمان، يواجه البلوجرانا فريق قادش على كامب نو، كما يلتقي ريال سوسييداد بألافيس.

أما في إيطاليا، سيلعب اليوم ديربي قوي ومشتعل بين صاحب الصدارة والوصيف، لقاء قد يحسم البطولة لأحدهم، حيث يستضيف ميلان الإنتر، كما يحل نادي العاصمة روما ضيفًا ثقيلًا على بينفينتو.

ثم في فرنسا، يوجد قمة ممتعة ومشتعلة بين باريس سان جيرمان صاحب الركز الثالث وموناكو المتواجد بالمركز الرابع.

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وفي الكرة العربية وبالدوري المصري، سيلعب الإسماعيلي مباراة قوية ضد إنبي، كما يواجه الاتحاد فريق أسوان.

بينما في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يخوض الرجاء لقاء الإياب ضد الاتحاد المنستيري التونسي بعد أن تمكن الفريق المغربي من الفوز في الذهاب على ملعبه بنتيجة 1/0، كما يستضيف بيراميدز نادي راسينج كلوب بعد أن تمكن الفريق المصري من الفوز 2/0 في لقاء الذهاب خارج أرضه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 21 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 فبراير "21-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - توتنهام 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD1,2 أستون فيلا - ليستر سيتي 16:05 مصر، 17:05 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 مانشستر يونايتد - نيوكاسل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ألافيس 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 3 ويسكا - جرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيك بيلباو - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - إنتر ميلان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1,4 أتالانتا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 بينفينتو - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - ليل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,6

الدوري المصري - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية أون تايم سبورت الاتحاد - أسوان 19:30 مصر ، 20:30 السعودية أون تايم سبورت

كأس الكونفيدرالية الأفريقية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد المنستيري - الرجاء الرياضي 15:00 مصر ، 16:00 السعودية Arryadia SD/HD بيراميدز - راسينج كلوب 18:00 مصر، 19:00 السعودية -

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