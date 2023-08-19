جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Ansu Fati Lamine Yamal Barcelona 2023-24
كأس العالم للسيداتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة vs قادشإسبانيا vs إنجلتراوست هام vs تشيلسيوست هامتشيلسيأستون فيلا vs إيفرتونأستون فيلاإيفرتونبرشلونةقادشريال بيتيس vs أتليتكو مدريدريال بيتيسأتليتكو مدريدجيرونا vs خيتافيجيروناخيتافيإسبانياإنجلتراالخلود vs النجمةالخلودالنجمةدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالعدالة vs العروبةالعدالةالعروبةAl Jandal vs Al-Qadsiahالجندلالقادسيةأودينيزي vs يوفنتوسأودينيزييوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آليتشي vs لاتسيوليتشيلاتسيوساسوولو vs أتالانتاساسوولوأتالانتاروما vs ساليرنيتاناروماساليرنيتانالينس vs ستاد رينلينسستاد رينالدوري الفرنسي - ليج 1لوريان vs نيسلورياننيسليل vs نانتليلنانت

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي أو حتى العالمي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نتابع مباراة تشيلسي ضد وست هام، وإيفرتون ضد استون فيلا.

ومن البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإسباني حيث نتابع مواجهة برشلونة وقادش ومباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس، وفي الأحداث العالمية سنكون على موعد مع نهائي كأس العالم للسيدات 2023، حيث يُكشف الستار عن بطل العالم، ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي.

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  • 71626جود بيلينجهام
  • 6503كريستوفر نكونكو
  • 5497دومينيك سوبوسلاي
  • 4158ميسون ماونت
  • 4425ساندرو تونالي
  • 19505صفقة أخرى
111714 الأصوات
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 "20-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
استون فيلا - إيفرتون16:00 مصر والسعوديةأحمد البلوشيbeIN Sports 1 HD Premium
وست هام - تشيلسي18:30 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
جيرونا - خيتافي18:30 مصر والسعوديةمحمد فوزيbeIN Sports HD 6
برشلونة - قادش20:30 مصر والسعوديةحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد22:30 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 1

كأس العالم للسيدات - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
منتخب إسبانيا - منتخب إنجلترا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العدالة - العروبة18:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الجندل - القادسية19:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الخلود - النجمة20:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
روما - ساليرنيتانا19:30 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
ساسوولو - أتالانتا19:30 مصر والسعوديةأحمد الحامدAD SPORTS Premium 2
Starz Play App
أودينيزي - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةعامر عبد اللهAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
ليتشي - لاتسيو21:45 مصر والسعوديةمحمد حسين اضرضورAD SPORTS Premium 2
Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليل - نانت14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
لوريان - نيس16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
لانس - رين21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

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