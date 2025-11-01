جدول مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، والتي أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد بورنموث، وبرشلونة في مواجهة إلتشي، كما تستمر مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، والتي أهمها مباراة الأهلي والمصري، الزمالك ضد طلائع الجيش، وبيراميدز في مواجهة الاتحاد.

ولمتابعي البرغوث الأرجنتيني، يحل إنتر ميامي ضيفاً على ناشفيل ضمن مواجهات الدوري الأمريكي، بالاضافة إلى لقاءات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

بالنسبة للدوري المصري يمكن المشاهدة عبر تطبيق "أون سبورت".

ولمتابعة مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي يمكنك ذلك عبر تطبيق "Apple TV".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 "02-11-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وست هام - نيوكاسل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي مانشستر سيتي - بورنموث 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليفانتي - سيلتا فيجو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 نوفل باشي ديبورتيفو ألافيس - إسبانيول 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 3 مصطفى ناظم برشلونة - إلتشي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 2 علي محمد علي ريال بيتيس - ريال مايوركا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد فوزي

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رين - ستراسبورج 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد المبروكي ليل - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 4 أحمد عبده لانس - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 5 عامر الخوذيري نانت - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 6 أحمد البلوشي تولوز - لوهافر 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN Sports 7 أحمد فؤاد بريست - ليون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هيلاس فيرونا - إنتر ميلان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات شاشا - STARZPLAY حازم عبد السلام STC فيورنتينا - ليتشي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات شاشا - STARZPLAY أحمد الخير STC تورينو - بيزا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات شاشا - STARZPLAY أحمد الحامد STC بارما - بولونيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات شاشا - STARZPLAY محمد الشامسي STC ميلان - روما 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاشا - STARZPLAY فارس عوض STC

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كولن - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد VIP فهد عريشي فولفسبورج - هوفنهايم 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد VIP محمد الخامسي MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 مؤمن حسن بيراميدز - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 عصام عبده الأهلي - المصري 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 محمد الكواليني سيراميكا كليوباترا - بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 2 محمد الغياتي

الدوري الأمريكي - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة ناشفيل - إنتر ميامي 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات Apple TV

دوري يلو السعودي - الجولة السابعة