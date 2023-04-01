جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للحماس والإثارة بعد انتهاء التوقف الدولي، لنعود من جديد لزحمة المباريات خاصة في البطولات الخمس الكبرى الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى عودة الدوريات العربية الكبرى كبطولات السعودية ومصر.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 29، بينما نستكمل الجولة 27 من الدوري الإسباني والتي من أهمها مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وأتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة غاية في القوة بين نابولي وميلان ضمن الجولة 28، كما سنتابع كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعلى وجه الخصوص مباراة بيراميدز ضد فيوتشر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 "2-4-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام يونايتد - ساوثامبتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ألميريا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - بلد الوليد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - لاتسيو 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - سامبدوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App نابولي - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

كأس الكونفدرالية الأفريقية – دور المجموعات (الجولة 6)

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ كريم بنزيما

إرلينج هالاند

هاري كين

روبرت ليفاندوفسكي

كيليان مبابي

فيكتور أوسيمين 139790 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟ 25% كريم بنزيما

32% إرلينج هالاند

5% هاري كين

13% روبرت ليفاندوفسكي

15% كيليان مبابي

11% فيكتور أوسيمين 139790 الأصوات