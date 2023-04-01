جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Giroud Napoli MilanGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتازنابولي vs ميلاننيوكاسل vs مانشستر يونايتدالدوري الإسباني - لا ليجانيوكاسلمانشستر يونايتدوست هام vs ساوثهامبتونوست هامساوثهامبتونريال مدريد vs بلد الوليدريال مدريدبلد الوليدفياريال vs ريال سوسيدادالدوري الإيطالي - سيري آفياريالريال سوسيدادأتليتكو مدريد vs ريال بيتيسأتليتكو مدريدريال بيتيسسيلتا فيغو vs ألميرياسيلتا فيغوألميريانابوليميلانروما vs سامبدورياروماسامبدورياموندزا برياندزا vs لاتسيومونزا برياندزالاتسيوبيراميدز vs فيوتشرالأهرامالمستقبلكأس الاتحاد الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد للحماس والإثارة بعد انتهاء التوقف الدولي، لنعود من جديد لزحمة المباريات خاصة في البطولات الخمس الكبرى الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، بالإضافة إلى عودة الدوريات العربية الكبرى كبطولات السعودية ومصر.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 29، بينما نستكمل الجولة 27 من الدوري الإسباني والتي من أهمها مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد وأتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة غاية في القوة بين نابولي وميلان ضمن الجولة 28، كما سنتابع كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعلى وجه الخصوص مباراة بيراميدز ضد فيوتشر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أبريل 2023 "2-4-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
وست هام يونايتد - ساوثامبتون15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - ألميريا14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد - بلد الوليد16:15 مصر، 17:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - ريال سوسييداد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - لاتسيو15:00 مصر، 16:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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روما - سامبدوريا18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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نابولي - ميلان20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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كأس الكونفدرالية الأفريقية – دور المجموعات (الجولة 6)

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  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
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اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - فيوتشر22:00 مصر، 23:00 السعودية

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