جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولات السعودية والبطولة الإنجليزية ،الإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 26 والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة أبرزها مباراة الحزم ضد الخلود، كما سنتابع مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع كلاسيكو الأرض في الجولة 26، حيث يلتقي ريال مدريد ضد برشلونة في المباراة الأكثر متعة وإثارة داخل وخارج إسبانيا، ولن ينتهي اليوم هنا، فهناك الكثير من المباريات الهامة كمباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ومباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 "19-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ26

المباراة الموعد القناة الناقلة الخلود - الجبلين 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية العروبة - الساحل 16:15 مصر، 17:15 السعودية السعودية الرياضية هجر - العين 17:25 مصر، 18:25 السعودية السعودية الرياضية الأخدود - الحزم 17:45 مصر، 18:45 السعودية السعودية الرياضية أحد - القيصومة 18:05 مصر، 19:05 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة أرسنال - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - إلتشي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium خيتافي - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App لاتسيو - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App الإنتر - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - رين 18:05 مصر، 19:05 السعودية beIN Sports HD 2

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - فولهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الخامسة (دور المجموعات)