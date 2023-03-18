جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Karim Benzema Robert Lewandowski Real Madrid Barcelona 2022-23Getty Images
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديبرشلونة vs ريال مدريدأرسنال vs كريستال بالاسأرسنالكريستال بالاسالدوري الإنجليزي الممتازبرشلونةريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاخيتافي vs إشبيليةخيتافيإشبيليةأوساسونا vs فياريالأوساسونافياريالريال سوسيداد vs إلتشيريال سوسيدادإلتشيريال بيتيس vs ريال مايوركاريال بيتيسريال مايوركاالأخدود vs الحزمالأخدودالحزمأحد vs القيصومةأحدالقيصومةهجر vs العينهجرالعينالعروبة vs الساحل العروبةالساحل الخلود vs الجبلينالخلودالجبلينباريس سان جيرمان vs ستاد رينباريس سان جيرمانستاد رينالدوري الفرنسي - ليج 1إنتر ميلان vs يوفنتوسإنتر ميلانيوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آلاتسيو vs رومالاتسيوروماتورينو vs نابوليتورينونابوليمانشستر يونايتد vs فولهاممانشستر يونايتدفولهامكأس الاتحاد الإنجليزيالجيش الملكي vs بيراميدزالجيش الملكيالأهرامكأس الاتحاد الأفريقيفيوتشر vs أسكو دي كاراالمستقبلأسكو دي كارا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم الكثير من المباريات الهامة ما بين البطولات السعودية والبطولة الإنجليزية ،الإسبانية ،الإيطالية وأيضاً المصرية، حيث نغطي جميع المباريات الهامة في البطولات الكبرى بالإضافة إلى الفرق ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث الجولة 26 والتي سنتابع فيها أكثر من مباراة هامة أبرزها مباراة الحزم ضد الخلود، كما سنتابع مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع كلاسيكو الأرض في الجولة 26، حيث يلتقي ريال مدريد ضد برشلونة في المباراة الأكثر متعة وإثارة داخل وخارج إسبانيا، ولن ينتهي اليوم هنا، فهناك الكثير من المباريات الهامة كمباراة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ومباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 مارس 2023 "19-3-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الخلود - الجبلين15:05 مصر، 16:05 السعوديةالسعودية الرياضية
العروبة - الساحل16:15 مصر، 17:15 السعوديةالسعودية الرياضية
هجر - العين17:25 مصر، 18:25 السعوديةالسعودية الرياضية
الأخدود - الحزم17:45 مصر، 18:45 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - القيصومة18:05 مصر، 19:05 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أرسنال - كريستال بالاس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال بيتيس - ريال مايوركا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
أوساسونا - فياريال17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
ريال سوسييداد - إلتشي17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
خيتافي - إشبيلية19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تورينو - نابولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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لاتسيو - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الإنتر - يوفنتوس21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - رين18:05 مصر، 19:05 السعوديةbeIN Sports HD 2

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - فولهام18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيوتشر - أسكوا كارا18:00 مصر، 19:00 السعودية-
الجيش الملكي - بيراميدز21:00 مصر، 22:00 السعوديةArryadia TNT HD

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