جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Gavi Barcelona 2022-23 No 30Getty
الشباب vs ناساف كارشيالشبابناساف كارشيدوري أبطال آسياالدحيل vs الريانالدحيلالريانمانشستر يونايتد vs ليستر سيتيمانشستر يونايتدليستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازتوتنهام vs وست هامتوتنهاموست هامبرشلونة vs قادشبرشلونةقادشالدوري الإسباني - لا ليجاأتليتكو مدريد vs أتليتيكو بلباوأتليتكو مدريدأتليتيكو بلباورايو فاييكانو vs إشبيليةرايو فاييكانوإشبيليةإلتشي vs إسبانيولإلتشيإسبانيولسبيزيا vs يوفنتوسسبيزيايوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آروما vs هيلاسروماهيلاسساليرنيتانا vs لاتسيوساليرنيتانالاتسيوباريس سان جيرمان vs ليلباريس سان جيرمانليلالدوري الفرنسي - ليج 1نادى البنك الاهلي المصري vs سموحةالبنك الأهليسموحةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عدنا من جديد لإستكمال مباريات دوري أبطال آسيا، فبعد ما لُعبت المباريات الإقصائية لشرق آسيا ليصل أوراوا ريد دياموندز لنهائي البطولة، حان موعد الغرب الآسيوي لبدء مواجهات دور الـ16.

لذا فنحن على موعد مع ضربة البداية لهذا الدور والذي يفتتحها الدحيل القطري في مواجهة أبناء بلدتهم الريان اليوم الأحد 19 فبراير 2023، بينما يواجه الشباب السعودي ناساف كارشي الأوزباكي.

كما سنكون على موعد مع الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، حيث يواجه مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي، في حين يخوض توتنهام مباراته أمام وست هام يونايتد، وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة برشلونة ضد قادش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 19 فبراير 2023 "19-2-2023"

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الدحيل - الريان17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC1 HD
الشباب - ناساف كارشي20:00 مصر، 2100 السعوديةSSC1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - ليستر سيتي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام هوتسبير - وست هام يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إلتشي - إسبانيول15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
رايو فاييكانو - إشبيلية17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة - قادش22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - لاتسيو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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سبيزيا - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
روما - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - ليل14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري المصري – الجولة 19

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1613 الأصوات

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المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - سموحة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD
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