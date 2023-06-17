جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
Modric Gavi Croatia SpainGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة خاصة للبطولات الدولية الخاصة بالمنتخبات، نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 عن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي من أهمها مباراة منتخب الجزائر ضد أوغندا، ومباراة نيجيريا ضد سيراليون، بالإضافة إلى مباراة مدغشقر ضد غانا.

كما سنتابع نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب كرواتيا لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة، بعدما يخوض المنتخب الإيطالي مباراته ضد منتخب هولندا لتحديد المركز الثالث والرابع، وبالحديث عن المباريات الودية سيتابع عشاق الفراعنة مباراة منتخب مصر ضد جنوب السودان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 "18-6-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رواندا - موزمبيق16:00 مصر والسعودية-
تنزانيا - النيجر16:00 مصر والسعودية-
مدغشقر - غانا17:00 مصر والسعودية-
أوغندا - الجزائر18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
إسواتيني - توجو18:00 مصر والسعودية-
الكونغو - مالي19:00 مصر والسعودية-
سيراليون - نيجيريا19:00 مصر والسعودية-
الرأس الأخضر - بوركينا فاسو19:00 مصر والسعودية-
الجابون - جمهورية الكونغو21:00 مصر والسعودية-

دوري الأمم الأوروبية - النهائي وتحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هولندا - إيطاليا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
كرواتيا - إسبانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات

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المباراةالموعد
مصر - جنوب السودان20:00 مصر والسعودية

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