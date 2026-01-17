تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Senegal v Morocco: Final - Africa Cup Of NationsGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يناير 2026 "18-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الحزم - القادسية18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية 2راشد الدوسري
الرياض - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 3-
نيوم - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1مشاري القرني

كأس أفريقيا 2025 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
السنغال - المغرب22:00 السعودية، 20:00 المغربbeIN Max 1جواد بدة
beIN Max 2عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - نيوكاسل17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1محمد بركات
أستون فيلا - إيفرتون19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
خيتافي - فالنسيا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN Sports 3باسم الزير
أتلتيكو مدريد - ألافيس18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Sports 3حسن العيدروس
سيلتا فيجو - رايو فاييكانو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
ريال سوسييداد - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ستراسبورج - ميتز17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4محمد المبروكي
نانت - نادي باريس19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده
رين - لوهافر19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN Sports 5منتصر الأزهري
ليون - بريست22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN Sports 4نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بارما - جنوى14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tvمحمد أبو كبدة
بولونيا - فيورنتينا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvغازي العمري
تورينو - روما20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
ميلان - ليتشي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفيصل الهندي

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - يونيون برلين17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
أوجسبورج - فرايبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدفهد الدربيني
MBC Action

طالع الجدول بالكامل من هنا

