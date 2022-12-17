جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

لا صوت يعلوا فوق صوت المونديال، ونستعرض معكم اليوم مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والتي تتصدرها مباراة نهائي كأس العالم 2022 ما بين الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.
ويسعى المنتخب الارجنتيني بقيادة اسطورته الحية ليونيل ميسي لتحقيق اللقب الرابع في المونديل والغائب عن خزانته منذ عام 1986، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ علي اللقب بقيادة جوهرته الصاعدة بسرعة البرق كيليان مبابي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 "18-12-2022"
كأس العالم – النهائي
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - فرنسا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر
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