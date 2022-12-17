جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

لا صوت يعلوا فوق صوت المونديال، ونستعرض معكم اليوم مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والتي تتصدرها مباراة نهائي كأس العالم 2022 ما بين الأرجنتين وفرنسا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ويسعى المنتخب الارجنتيني بقيادة اسطورته الحية ليونيل ميسي لتحقيق اللقب الرابع في المونديل والغائب عن خزانته منذ عام 1986، بينما يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ علي اللقب بقيادة جوهرته الصاعدة بسرعة البرق كيليان مبابي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 "18-12-2022"

كأس العالم – النهائي

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ فرنسا، 2018

ألمانيا، 2014

إسبانيا، 2010

إيطاليا، 2006 330346 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟ 92496 فرنسا، 2018

67207 ألمانيا، 2014

124735 إسبانيا، 2010

45908 إيطاليا، 2006 330346 الأصوات