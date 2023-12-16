جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في الدوريات الأوروبية الكبرى التي تشتعل حماساً كلما اقتربنا من نهاية الدور الأول لمعرفة بطل الشتاء كما يُطلق عليها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 حيث نستكمل الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي والتي أهمها هو ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مباراة آرسنال وبرايتون.

كما سنتابع أيضاً مباريات الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني، حيث يحل فياريال ضيفاً على ريال مدريد، إضافة إلى الكثير من المباريات الهامة مثل مباراة لاتسيو والإنتر في الدوري الإيطالي، بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان في مواجهة ليل في الدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 "17-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة آرسنال - برايتون 17:00 السعودية، 16:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 1 برينتفورد - أستون فيلا 17:00 السعودية، 16:00 مصر علي محمد علي beIN Sports HD 2 وست هام يونايتد - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 16:00 مصر محمد بركات beIN Sports Xtra 1 ليفربول - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية، 18:30 مصر عصام الشوالي beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ألميريا - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 15:00 مصر مضر اليوسف beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 17:15 مصر أحمد البلوشي beIN Sports HD 3 لاس بالماس - قادش 20:30 السعودية، 19:30 مصر محمد السعدي beIN Sports HD 3 ريال مدريد - فياريال 23:00 السعودية، 22:00 مصر خليل البلوشي beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ميلان - مونزا 14:30 السعودية، 13:30 مصر عامر عبد الله AD SPORTS Premium 1

STARZPLAY APP بولونيا - روما 20:00 السعودية، 19:00 مصر بلال علام AD SPORTS Premium 1

STARZPLAY APP لاتسيو - الإنتر 22:45 السعودية، 21:45 مصر عصام عبده AD SPORTS Premium 1

STARZPLAY APP

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت 19:30 السعودية، 18:30 مصر نوفل باشي beIN Sports HD 2 بايرن ميونخ - شتوتجارت 21:30 السعودية، 20:30 مصر خالد الحدي beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 16