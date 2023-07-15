جدول مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه مباريات قليلة نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا...
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 حيث سنتابع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ومن ثم ستنابع مباراة الزمالك ضد فاركو في التاسعة والنص مساءً، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها بالفعل المارد الأحمر.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 "16-7-2023"
الدوري المصري - الجولة 34
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المقاولون العرب - الأهلي
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|الزمالك - فاركو
|21:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2