جدول مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في كأس أمم أوروبا "يورو 2020" وكوبا أمريكا 2021 وبقية البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل اليوم متعة كرة القدم، حيث تستمر مباريات كأس أمم أوروبا وتبدأ مباريات كوبا أمريكا 2021.

في يورو 2020، سيواجه اليوم منتخب إنجلترا منتخب كرواتيا، ويلتقي منتخب النمسا مع مقدونيا الشمالية وهولندا مع أوكرانيا.

ستقام اليوم المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا 2021، وستجمع بين البرازيل وفنزويلا، وفي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا سيواجه منتخب لبنان كوريا الجنوبية.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو"13-6-2021":

كأس أمم أوروبا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - كرواتيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 النمسا - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 هولندا - أوكرانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - فنزويلا 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - لبنان 09:00 لبنان، 10:00 الإمارات Alkass One HD

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