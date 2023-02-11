جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023، والتي نشاهد فيها الكثير من المباريات بدءً بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث الجولة 23 بعنوان مدينة مانشستر، حين يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليدز يونايتد، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا.
كما سنشاهد مباراة برشلونة ضد فياريال، وأتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، وفي الدوري الإيطالي سيكون عُشاق يوفنتوس على موعد مع مباراة هامة أمام فيورنتينا، بينما يخوض نابولي متصدر جدول الترتيب مباراته أمام كريمونيزي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 12 فبراير 2023 "12-2-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 23
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|مانشستر سيتي - أستون فيلا
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|فياريال - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|يوفنتوس - فيورنتينا
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
|نابولي - كريمونيزي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
كأس الكونفدرالية – مرحلة المجموعات (الأسبوع الأول)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أسكوا كارا - فيوتشر
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|بيراميدز - الجيش الملكي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
الدوري المصري – الجولة 18
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيراميكا كليوباترا - المصري البورسعيدي
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|OnTime Sport 1