جدول مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي وكذلك الدوري السعودي، والقنوات الناقلة..

تعود الحياة أخيرًا لمنافسات الأندية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويمتلئ يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة محليًا وعالميًا.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث يخوض ليفربول مواجهة هامة أمام ليدز يونايتد

أما في الدوري الإسباني فيلعب أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول ويعود ريال مدريد للعب في "سانتياجو برنابيو" للمرة الأولى منذ 1 مارس 2020 وذلك أمام سيلتا فيجو.

في إيطاليا أيضًا هناك مباريات بارزة لإنتر ضد سامبدوريا وميلان أمام لاتسيو وكذلك روما ضد ساسوولو.

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وتنطلق مباريات جديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويشهد اليوم 4 مباريات أبرزها لقاء الشباب والحزم والأهلي ضد التعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 سبتمبر "12-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الرائد 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP الباطن - الفتح 18:40 السعودية، 17:40 مصر شاهد VIP التعاون - الأهلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر شاهد VIP الشباب - الحزم 20:35 السعودية، 19:35 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - أتلتيكو مدريد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال مدريد - سيلتا فيجو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - إنتر 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - ساسوولو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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