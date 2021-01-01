جدول مباريات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 11 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الأحد العديد من المباريات القوية والمثيرة، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، خاصة مع اقترابنا من الأمتار الأخيرة في الموسم.

البداية من الدوري الإنجليزي، وسيلعب بيرنلي مع نيوكاسل، بينما يواجه وست هام نظيره ليستر سيتي، وفي قمة اليوم يلعب توتنهام أمام مانشستر يونايتد، ويختتم آرسنال اليوم أمام شيفيلد.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب فياريال أمام أوساسونا، وسيلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد، ويلاقي بلد الوليد نظيره غرناطة، وسيواجه ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد.

وسيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية في الدوري الإيطالي، وسيفتتح إنتر المباريات أمام كالياري، بينما يواجه يوفنتوس نظيره جنوى، ويحل لاتسيو ضيفًا على هيلاس فيرونا، ويلعب سامبدوريا مع نابولي، ويواجه روما نظيره بولونيا، وختام اليوم بمباراة فيورنتينا وأتالانتا.

وفي الدوري الألماني سيلعب شالكة مع أوجسبورج، وكولن امام ماينتس.

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ولن يخلو اليوم من المتعة العربية والأفريقية، إذ يلعب سيراميكا كيلوباترا أمام الانتاج الحربي.

وفي الكرة الأفريقية، تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، وفيها يلعب أورلاندو بايرتس مع أهلي بنغازي، والصفاقسي مع النجم الساحلي، ووفاق سطيف امام إنيميبا، وشبيبة القبائل أمام نهضة بركان، وفي المساء مباراة بيراميدز مع الرجاء البيضاوي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 11 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 أبريل"11-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - نيوكاسل 13:00 مصر، 13:00 السعودية bein sport premium 1 وست هام - ليستر سيتي 15:05 مصر، 16:05 السعودية bein sport premium 2 توتنهام - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية bein sport premium 1 شيفيلد يونايتد - آرسنال 20:30 مصر، 21:30 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - أوساسونا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - ريال سوسييداد 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 بلد الوليد - غرناطة 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الإيطالي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - كالياري 12:30 مصر، 14:30 السعودية bein sport 3 يوفنتوس - جنوى 15:00 مصر، 16:00 السعودية bein sport 3 هيلاس فيرونا - لاتسيو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect سامبدوريا - نابولي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect روما - بولونيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport 3 فيورنتينا - أتالانتا 20:45 مصر، 21:45 السعودية bein sport 3

الدوري الألماني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة شالكة - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد كولن - ماينتس 18:00 مصر، 19:00 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا - الانتاج 17:00 مصر، 18:00 السعودية أون تايم سبورتس

الكونفدرالية - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة أورلاندو بايرتس - أهلي بنغازي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 الصفاقسي - النجم الساحلي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 وفاق سطيف - إنييمبا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 شبيبة القبائل - نهضة بركان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 بيراميدز - الرجاء البيضاوي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

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