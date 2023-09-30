جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Atlético Madrid vs. CádizGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاأتليتكو مدريد v قادشنوتنغهام فورست v برينتفوردنوتنغهام فورستبرينتفوردأتليتكو مدريدقادشريال بيتيس v فالنسياريال بيتيسفالنسياألميريا v غرناطةألميرياغرناطةديبورتيفو ألافيس v أوساسوناديبورتيفو ألافيسأوساسوناأتالانتا v يوفنتوسأتالانتايوفنتوسالدوري الإيطالي - سيري آروما v فروزينونىرومافروزينونى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، في شهر جديد يحفل باللقاءات القوية والممتعة سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى العربي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 حيث نتابع برينتفورد في مواجهة نوتنجهام ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى أكثر من مباراة في الدوري الإسباني ضمن الجولة الثامنة، والتي من أهمها مباراة أتلتيكو مدريد ضد قادش.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الذي سيعنونه روما في مواجهة فروسينوني الصاعد حديثاً للسيري آ، ويوفنتوس وجهًا لوجه أمام أتالانتا، كما سنكون على موعد مع مباريات إياب الجولة الحاسمة والمؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الهلال السوداني وبريميرو دي اوجوستو، بينما يلتقي أهلي بني غازي بفريق أسيك ميموزا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 "01-10-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
نوتنجهام فورست - برينتفورد16:00 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ألميريا - غرناطة 15:00 مصر والسعوديةخالد الحديbeIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا17:15 مصر والسعوديةسمير اليعقوبيbeIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - قادش22:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 3
ريال بيتيس - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةمنتصر الأزهريbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
بولونيا - إمبولي13:30 مصر والسعوديةميشيل سعدAD SPORTS Premium 1
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أودينيزي - جنوى16:00 مصر والسعوديةمحمد بشيرAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
أتالانتا - يوفنتوس19:00 مصر والسعوديةمحمد الشامسيAD SPORTS Premium 1
Starz Play App
روما - فروسينوني21:45 مصر والسعوديةحازم عبد السلامAD SPORTS Premium 1
Starz Play App

دوري أبطال أفريقيا - إياب الدور الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسيك ميموزا - أهلي بني غازي19:00 مصر والسعودية-
الهلال السوداني - بريميرو دي اوجوستو21:00 مصر والسعودية-

الكونفدرالية الإفريقية - إياب دور الـ32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأفريقي التونسي - بحر دار كينيما18:00 مصر والسعودية-
فيوتشر - سينجيدا بيج ستارز18:00 مصر والسعودية-
اتحاد العاصمة - الفتح الرباطي22:00 مصر والسعودية-

الدوري الفرنسي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوهافر - ليل16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
رين - نانت21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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