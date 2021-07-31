جدول مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 في كأس السوبر الفرنسي وأهم ابطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

يقام اليوم كأس السوبر الفرنسي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيجمع بين نادي باريس سان جيرمان ونادي ليل.

وفي نصف نهائي كأس العرش المغربي، يواجه نادي رجاء بني ملال الجيش الملكي، ويلتقي الوداد مع المغرب التطواني.

كما يلتقي اليوم نادي آسنال مع نادي تشيلسي في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 أغسطس "1-8-2021":

كأس السوبر الفرنسي 2021 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - باريس سان جيرمان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس العرش المغربي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة رجاء بني ملال - الجيش الملكي 18:30 المغرب، 19:30 مصر Arryadia SD/HD الوداد - المغرب التطواني 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

مباريات الأندية الودية المباراة الموعد آرسنال - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية

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