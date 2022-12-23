جدول مباريات اليمن في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليمن خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "اليمن السعيد" في البطولة.

يخوض منتخب اليمن تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب اليمني، لم يحقق البطولة من قبل، ويتمنى في النسخة الجديدة تقديم مستوى جيد، يسعد به جماهيره ويصل به إلى أبعد نقطة ممكنة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "اليمن السعيد"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب اليمن في المجموعة الأولى، إلى جانب العراق، والسعودية وعمان.

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هو جدول مباريات منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب اليمن مشواره في البطولة بمواجهة السعودية يوم 7 يناير في مباراة الافتتاح، ثم يلعب أمام عمان في الجولة الثانية، ويواجه العراق يوم 12 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات اليمن - السعودية الجمعة 6 يناير 2022،

21:30 السعودية، 22:30 الإمارات - ستاد البصرة الدولي المجموعات عمان - اليمن الإثنين 9 يناير 2022،

16:15 السعودية، 17:15 الإمارات - ستاد البصرة الدولي المجموعات العراق - اليمن الخميس 12 يناير 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليمن في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..