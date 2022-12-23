جدول مباريات اليمن في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Yemen Asian Cup 2019
كأس الخليجاليمن

تعرف على جدول مباريات اليمن خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "اليمن السعيد" في البطولة.

يخوض منتخب اليمن تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب اليمني، لم يحقق البطولة من قبل، ويتمنى في النسخة الجديدة تقديم مستوى جيد، يسعد به جماهيره ويصل به إلى أبعد نقطة ممكنة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "اليمن السعيد"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب اليمن في المجموعة الأولى، إلى جانب العراق، والسعودية وعمان.

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1العراق00000000
2اليمن00000000
3السعودية00000000
4عمان00000000

ما هو جدول مباريات منتخب اليمن في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب اليمن مشواره في البطولة بمواجهة السعودية يوم 7 يناير في مباراة الافتتاح، ثم يلعب أمام عمان في الجولة الثانية، ويواجه العراق يوم 12 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتاليمن - السعوديةالجمعة 6 يناير 2022،
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي
المجموعاتعمان - اليمنالإثنين 9 يناير 2022،
16:15 السعودية، 17:15 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي
المجموعاتالعراق - اليمنالخميس 12 يناير 2022،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليمن في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS