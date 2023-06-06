جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Elizabeth Adu - Hilal 2023SAAF Twitter
الهلالكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ستة دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

الهلال السعودي يطمح لمصالحة جماهيره بعد موسم لم يكن بالأنجح للعالمي رغم حصد فضية كأس العالم للأندية، ولكن إقامة البطولة في المملكة مع التدعيمات المرتقبة للزعيم سيكون لها دور كبير بلا شك.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الهلال - أهلي طرابلس20 يوليو 2023-لم يحدد بعد
الهلال - شباب بلوزدادلم يحدد بعد-لم يحدد بعد
الهلال - الودادلم يحدد بعد-لم يحدد بعد

ترتيب مجموعة الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد الهلال في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من أهلي طرابلس الليبي وشباب بلوزداد الجزائري والوداد البيضاوي المغربي.

اختيارات المحررين

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقنقاط
1الهلال 00000000
2أهلي طرابلس 00000000
3شباب بلوزداد00000000
4الوداد00000000