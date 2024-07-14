تعرف على جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

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وحين نتحدث عن عمالقة الدوري السعودي، لا يمكن استثناء النصر العالمي الذي يطمح للحصول على لقب الموسم المقبل وتعويض خسارته نسخة الموسم الماضي أمام الهلال.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم 14 يوليو، وسوف يتم الكشف عن الملاعب والتوقيت النهائي لأول جولتين يوم 18 من الشهر ذاته.

وفي 18 أغسطس سوف يتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة ودوري أبطال اسيا (2).

يبدأ النصر مبارياته بمواجهة الرائد، ولا ينتظر كثيرًا حيث يواجه الأهلي في الجولة الثالثة، وتتكرر المواجهة فيما بعد في الجولة 20

أما ديربي الرياض فسوف يُقام في الجولة التاسعة والجولة 26.

ويواجه الزعيم الاتحاد في الجولة 13 على أن تكون جولة الإياب في الأسبوع 30.

الجولة المباراة 1 النصر - الرائد 2 الفيحاء - النصر 3 النصر - الأهلي 4 الاتفاق - النصر 5 النصر - الوحدة 6 النصر - العروبة 7 الشباب - النصر 8 الخلود - النصر 9 النصر - الهلال 10 الرياض - النصر 11 النصر - القادسية 12 النصر - ضمك 13 الاتحاد - النصر 14 النصر - الأخدود 15 التعاون - النصر 16 الخليج - النصر 17 النصر - الفتح 18 الرائد - النصر 19 النصر - الفيحاء 20 الأهلي - النصر 21 النصر - الاتفاق 22 الوحدة - النصر 23 العروبة - النصر 24 النصر - الشباب 25 النصر - الخلود 26 الهلال - النصر 27 النصر - الرياض 28 القادسية - النصر 29 ضمك - النصر 30 النصر - الاتحاد 31 الأخدود - النصر 32 النصر - التعاون 33 النصر - الخليج 34 الفتح - النصر

جدول ترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025