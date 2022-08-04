جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة، وينطلق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 25 أغسطس 2022

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

يبدأ النصر مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الوحدة الصاعد حديثًا، يوم السبت أغسطس في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كان الموسم المنصرم كارثيًا على النصر، فقد أنهى الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة، ولكنه ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الثالث، وسيعمل على تحسين الأوضاع والعودة للمنافسة في الموسم الجديد.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023

يفتتح النصر مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الوحدة الصاعد حديثًا، ثم يواجه التعاون وضمك، والباطن على التوالي.

وستكون قمة من قمم الدوري السعودي، في الجولة الخامسة على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر بين الاتحاد والنصر.

أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، فسيكون ضمن الجولة العاشرة، على ملعب مرسول بارك، أحد أيام 25 أو 26 من ديسمبر.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 النصر - الوحدة السبت 27 أغسطس 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك 2 التعاون - النصر السبت 3 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز 3 النصر - ضمك السبت 10 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك 4 الباطن - النصر الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:40 السعودية، 17:40 مصر ملعب نادي الباطن 5 النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مرسول بارك 6 أبها - النصر الجمعة 7 أكتوبر 2022،

18:30 السعودية، 17:30 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 7 النصر - العدالة الثلاثاء 11 أكتوبر أكتوبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مرسول بارك 8 النصر - الفيحاء الأحد 16 أكتوبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر مرسول بارك 9 الرائد - النصر السبت 17 ديسمبر 2022 مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز 10 النصر - الهلال الإثنين 26 ديسمبر 2022 مرسول بارك 11 الخليج - النصر السبت 31 ديسمبر 2022 استاد الأمير محمد بن فهد 12 النصر - الطائي الجمعة 6 يناير 2023 مرسول بارك 13 الشباب - النصر السبت 14 يناير 2023 الأمير فيصل بن فهد 14 النصر - الاتفاق السبت 21 يناير 2023 مرسول بارك 15 الفتح - النصر الجمعة 3 فبراير 2023 مدينة الأمير عبد الله بن جلوي

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي 2023