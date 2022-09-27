جدول مباريات المنتخب السعودي للتحضير إلى كأس العالم 2022

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، والمباريات الودية التي يخوضها "الأخضر" قبل المونديال.

بعد أن أنهت مهمة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنجاح منقطع النظير، يوجه المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى مونديال قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

قرعة كأس العالم 2022، التي أقيمت في أبريل الماضي في العاصمة القطرية، لم تكن رحيمة بالمنتخب السعودي، الذي وقع في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة إلى جانب السعودية منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، وهي منتخبات لها باع كبير في المنافسات الدولية والإقليمية، مما يعقد من مهمة "الأخضر" في المونديال القادم.

وخلال الفترة الماضية، عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد على قدم وساق من أجل تحضير "الأخضر" بأفضل طريقة ممكنة لخوض كأس العالم 2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن مؤخرًا عن التحضيرات التي سيقوم بها المنتخب السعودي من أجل كأس العالم 2022، بالإضافة إلى المباريات الودية التي سيلعبها الفريق.

Shahid Shahid

ما هي تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم 2022؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن المنتخب السعودي يقيم معسكرًا تحضيريًا في مدينة إليكانتي الإسبانية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهري يونيو وسبتمبر، وخاض مباراتين وديتين في كل معسكر، بإجمالي أربع مباريات خلال المعسكرين.

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وينطلق المعسكر الأول من يوم 31 مايو وحتى 9 يونيو 2022، فيما بدأ المعسكر الثاني في 17 سبتمبر 2022، ويمتد حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.

تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم الموعد المعسكر الأول 31 مايو إلى 9 يونيو 2022 المعسكر الثاني 17 إلى 27 سبتمبر 2022 المعسكر الثالث 6 إلى 16 نوفمبر 2022

ما هي مباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس العالم 2022؟

لعب المنتخب السعودي أمام كولومبيا في الخامس من يونيو، وواجه فنزويلا يوم 9 يونيو 2022.

وخلال معسكر سبتمبر، لعب "الأخضر" أمام الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وسيواجه الولايات المتحدة في السابع والعشرين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار ثلاثة منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالنظر إلى أنه سيواجه منتخبين من أمريكا الشمالية والجنوبية في كأس العالم 2022، وهما الأرجنتين والمكسيك.

وبالتالي، فإن مواجهة ثلاثة منتخبات من المدرسة اللاتينية قد يساعد هيرفي رينارد على التعود على أسلوب اللعب اللاتيني قبل انطلاق كأس العالم 2022.





المباراة الموعد النتيجة الملعب السعودية - كولومبيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر 1-0 نويفا لا كوندومينا السعودية - فنزويلا الخميس 9 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر 1-0 نويفا لا كوندومينا السعودية - الإكوادور الجمعة 23 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 22:00 مصر 0-0 نويفا لا كوندومينا السعودية - الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 22:00 مصر 0-0 نويفا لا كوندومينا السعودية - ألبانيا 26 أكتوبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر ستاد آل نهيان السعودية - الهندوراس 30 أكتوبر 2022 لم يحدد بعد أيسلندا - السعودية الأحد 6 نوفمبر 2022 لم يحدد بعد كرواتيا - السعودية الأربعاء 16 نوفمبر 2022 لم يحدد بعد

ما مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة والتي يتواجد فيها الأرجنتين والمكسيك وكذلك بولندا.

وسوف يفتتح مبارياته في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم بولندا يوم 26 نوفمبر وفي الجولة الثالثة يلعب ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

من يواجه المنتخب السعودي إذا تأهل من مجموعات كأس العالم 2022؟

المنتخب السعودي يحتاج إلى التأهل من المجموعة الثالثة لضمان خوض مباريات ثمن النهائي، ولكن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود منتخبات قوية مثل بولندا والمكسيك والأرجنتين في المجموعة.

لكن في حال تأهل، فسوف يواجه البطل أو وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم فرنسا والدنمارك وتونس بجانب إما منتخب الإمارات أو أستراليا

ووصل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات كأفضل منتخب عربي، لكنّه لم يتجاوز دور المجموعات سوى مرة واحدة في المشاركة الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.