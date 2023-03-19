جدول مباريات المنتخب السعودي الودية للتحضير إلى كأس آسيا 2023

بعد انتهاء المشاركة الجيدة في بطولة كأس العالم 2022، يحول المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.
ومع انتظار إجراء قرعة البطولة في مايو المقبل، فإن المنتخب السعودي يسعى إلى تحسين تصنيفه أكثر من أجل ضمان التواجد في التصنيف الأول في قرعة البطولة.
وتستضيف قطر منافسات النسخة 18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.
وخلال الفترة الماضية، عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب "الأخضر"، على قدم وساق من أجل تحضير "الأخضر" بأفضل طريقة ممكنة لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
ومع سعي المنتخب السعودي لتحقيق لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، فإن مرحلة الاستعداد للبطولة ستشهد عددًا من المراحل الهامة.
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ما هي مباريات المنتخب السعودي الودية قبل كأس آسيا 2023؟
يبدأ المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس آسيا خلال التوقف الدولي في مارس 2023، حيث يخوض مباراتين وديتين.
ويلعب "الأخضر" أمام فنزويلا وبوليفيا على الترتيب الترتيب في التوقف الدولي لشهر مارس 2023، في بداية رحلة التحضير لكأس آسيا.
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|السعودية - فنزويلا
|الجمعة 24 مارس 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|الأمير عبد الله الفيصل
|السعودية - بوليفيا
|الثلاثاء 28 مارس 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|-
|الأمير عبد الله الفيصل
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