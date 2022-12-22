جدول مباريات العراق في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Iraq WCQ AsiaGetty Images
كأس الخليجالعراق

تعرف على جدول مباريات العراق خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "أسود الرافدين" في البطولة.

يخوض منتخب العراق تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي يستضيفها، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب العراقي، يريد التسلح بعامل الأرض والجمهور لإسعاد جماهيره، المتعطشة للفوز بالبطولات، واستعادة مجد الكرة العراقية من جديد.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

ولم يحقق أسود الرافدين اللقب منذ عام 1988، وكان أفضل مركز حققه منذ ذلك الوقت، هو حصوله على الميدالية الفضية في نسخة عام 2013.

لكن، ما هي مجموعة منتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "أسود الرافدين"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب العراق في المجموعة الأولى، إلى جانب السعودية، واليمن وعمان..

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1العراق00000000
2اليمن00000000
3السعودية00000000
4عمان00000000

ما هو جدول مباريات منتخب العراق في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب العراق مشواره في البطولة بمواجهة عمان في مباراة الافتتاح يوم 6 يناير، ثم يواجه السعودية في الجولة الثانية.

على أن تكون مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الخميس 12 يناير أمام منتخب اليمن.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتالعراق - عمانالجمعة 6 يناير 2022،
18:45 السعودية، 19:45 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي
المجموعاتالسعودية - العراقالإثنين 9 يناير 2022،
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي
المجموعاتالعراق - اليمنالخميس 12 يناير 2022،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات العراق في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS