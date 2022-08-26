جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الخميس 25 أغسطس 2022.
يبدأ الشباب مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الخليج الصاعد حديثًا، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حًسمت في الجولات الأخيرة وهو البطل التاريخي للمسابقة.
جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023، وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الشباب والذي عادةً ما يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة.
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جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023
يفتتح الشباب مبارياته في الدوري السعودي 2023 مع نادي الباطن ثم يواجه أبها والطائي والعدالة على التوالي.
يُقام ديربي الرياض بين الهلال والشباب، على ملعب الأول، ضمن الجولة السابعة، في العاشر من أكتوبر.
الليوث بحُلّة جديدة @offsideksa لموسم 2022/2023 🦁🤍#الشباب #يلا_شباب pic.twitter.com/E6b9Nkklz0— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 25, 2022
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
1
الشباب - الباطن
الجمعة 26 أغسطس 2022،
0-3
الأمير فيصل بن فهد
2
أبها - الشباب
الخميس 1 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
3
الشباب - الطائي
الخميس 8 سبتمبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
4
العدالة - الشباب
الأربعاء 14 سبتمبر 2022،
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
5
الفيحاء - الشباب
الأحد 2 أكتوبر 2022،
مدينة المجمعة الرياضية
6
الشباب - الرائد
الخميس 6 أكتوبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
7
الهلال - الشباب
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
الملك فهد الدولي
8
الشباب - الخليج
السبت 15 أكتوبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
9
الشباب - الاتحاد
الخميس 15 ديسمبر 2022،
الأمير فيصل بن فهد
10
الفتح - الشباب
الأحد 25 ديسمبر 2022
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
11
الشباب - الاتفاق
الجمعة 30 ديسمبر 2022
الأمير فيصل بن فهد
12
الوحدة - الشباب
الخميس 5 يناير 2023
مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
13
الشباب - النصر
الخميس 12 يناير 2023
الأمير فيصل بن فهد
14
التعاون - الشباب
الخميس 19 يناير 2023
مدينة الملك عبدالله الرياضية
15
الشباب - ضمك
الخميس 2 فبراير 2023
الأمير فيصل بن فهد
ترتيب الشباب في الدوري السعودي 2023
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الاتحاد
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
الشباب
1
1
0
0
3
0
+3
3
3
الهلال
1
1
0
0
2
0
+2
3
4
الطائي
1
1
0
0
2
1
+1
3
5
ضمك
1
1
0
0
1
0
+1
3
6
الرائد
0
0
0
0
0
0
0
0
7
النصر
0
0
0
0
0
0
0
0
8
الوحدة
0
0
0
0
0
0
0
0
9
الفتح
0
0
0
0
0
0
0
0
10
التعاون
0
0
0
0
0
0
0
0
11
أبها
0
0
0
0
0
0
0
0
12
الاتفاق
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
الفيحاء
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
الخليج
1
0
0
1
0
2
-2
0
15
العدالة
1
0
0
1
0
3
-3
0
16
الباطن
1
0
0
1
0
3
-3
0
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