جدول مباريات السوبر المصري 2024، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر المصري 2024، مواعيد ونتائج مباريات الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، بحلته الجديد، والذي يشارك فيه أربعة فرق للعام الثاني على التوالي.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد قرر تغيير نظام بطولة السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بمشاركة أربعة فرق، بدلًا من مباراة واحدة، وذلك منذ الموسم الماضي.

وشارك الأهلي، مع بيراميدز، وسيراميكا كيلوباترا، بالإضافة إلى مودرن فيوتشر، في النسخة الماضية، وتمكن المارد الأحمر من تحقيقها، بعد فوزه على فيوتشر، في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات كأس السوبر 2024، والفرق المشاركة، والقنوات الناقلة وطرق حجز التذاكر وأكثر.

ما الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024؟

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلًا للدوري المصري الموسم الماضي، بينما سيلعب بيراميدز في السوبر، كونه بطل الدوري المصري.

وسيخوض سيراميكا كيلوباترا، منافسات كأس السوبر المصري، بعد فوزه ببطولة كأس الرابطة، وسيشارك الزمالك في البطولة، كصاحب البطاقة الذهبية.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2024:

من المقرر أن يلعب الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا في نصف النهائي الثاني.

نصف النهائي:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الزمالك - بيراميدز الأحد 20 أكتوبر 2024،

16:05 مصر والسعودية، 17:05 الإمارات - استاد آل نهيان الأهلي - سيراميكا كيلوباترا الأحد 20 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات - استاد محمد بن زايد

المركز الثالث والرابع:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الخاسر من 1 - الخاسر من 2 الأربعاء 24 أكتوبر 2024،

16:05 مصر والسعودية، 17:05 الإمارات - استاد آل نهيان

النهائي:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من 1 - الفائز من 2 الأربعاء 24 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات - استاد محمد بن زايد

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري 2024؟

من المنتظر ان تذاع مباريات كأس السوبر المصري، على شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية، وكذلك أون تايم سبورتس، كما أعلنت مجموعة قنوات MBC مصر حصولها على حقوق إذاعة البطولة.

ما طرق شراء وأسعار تذاكر كأس السوبر المصري 2024؟

قررت اللجنة المنظمة للبطولة، أن يكون موقع ticketmaster، هو الوسيلة الوحيدة لشراء تذاكر السوبر المصري 2024.

وتبدأ أسعار التذاكر من 20 درهمًا إماراتيًا حسب درجة المقعد.

ما الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري 2024؟

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري 2024، عن الجوائز المالية للبطولة، والتي سيحصل فيها الفائز باللقب على 250 ألف دولار.

كما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وستنتعش خزائن الفريق صاحب المركز الثالث بـ 75 ألف دولار، وسيحصل الفريق صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ؟

يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بعد فوزه بـ 14 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك ومعه أربعة ألقاب.