جدول مباريات السوبر المصري 2023، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر المصري 2023، مواعيد ونتائج مباريات الأهلي وبيراميدز، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر...

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بحلة مختلفة ونظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وستشهد النسخة الأولى من البطولة، مشاركة العديد من الفرق القوية وعلى رأسها الأهلي، وبيراميدز.

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وفي هذا التقرير من "جول.كوم" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر المصري 2024، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

ما هي بطولة كأس السوبر المصري؟

كأس السوبر المصري، كانت مباراة تقام بين الفائز بلقب الدوري المصري، وكأس مصر، ولكن هذا في النظام القديم قبل أن يتغير النظام بداية من موسم 2023-2024.

ووفقًا للنظام الجديد للبطولة، من المنتظر أن يشارك في البطولة أربعة فرق، وهم بطل الدوري، ووصيف الدوري، بالإضافة إلى بطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة.

وفي حال تتويج أي فريق بالدوري والكأس، أو أي بطولتين من الثلاثة، سيتم اختيار فريقًا جديدًا بناء على مركزه في جدول ترتيب الدوري.

ما نظام كأس السوبر المصري الجديد؟

تقام البطولة كما ذكرنا سابقًا بمشاركة أربعة فرق، ويتم إجراء قرعة لإقامة مباراتين نصف نهائي، يتأهل الفائز منهما إلى المباراة، بينما يلعب الفريقان الخاسران على تحديد المركزين الثالث والرابع.

ما الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2023؟

تأكد مشاركة الأهلي في البطولة، بصفته بطلًا للدوري المصري، وكأس مصر، بينما يشارك بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري.

وسيشارك سيراميكا كيلوباترا في المسابقة بصفته بطلًا لكأس الرابطة، وسيشارك فيوتشر في البطولة بدلًا من الزماك الذي تم استبعاده.

لماذا تم استبعاد الزمالك من كأس السوبر المصري 2023؟

كان من المفترض أن يشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري 2023، بصفته وصيفًا لكأس مصر، وصاحب المركز الثالث في الدوري، ولكن قرر الاتحاد المصري استبعاده من المشاركة، بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم الماضي.

وتنص لائحة اتحاد الكرة المصري، على أنه في حال اعتذار أي فريق عن المشاركة في السوبر، يتم استبعاده من المشاركة لمدة موسم مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2023:

من المقرر أن يلعب بيراميدز أمام فيوتشر في نصف النهائي الأول، بينما يلعب الأهلي أمام سيراميكا كيلوباترا في نصف النهائي الثاني.

نصف النهائي:

المباراة الموعد النتيجة الملعب بيراميدز - فيوتشر الإثنين 25 ديسمبر 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - استاد محمد بن زايد الأهلي - سيراميكا كيلوباترا الإثنين 25 ديسمبر 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - استاد محمد بن زايد

المركز الثالث والرابع:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الخاسر من نصف النهائي 1 - الخسار من نصف النهائي 2 الخميس 28 ديسمبر 2023،

15:00 مصر، 16:00 السعودية - استاد محمد بن زايد

النهائي:

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من نصف النهائي 1 - الفائز من نصف النهائي 2 الخميس 28 ديسمبر 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - استاد محمد بن زايد

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس المصري 2023؟

تذاع مباريات السوبر المصري 2023 على قنوات أبو ظبي الرياضية وكذلك قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

ما طرق شراء وأسعار تذاكر كأس السوبر المصري 2023؟

قررت اللجنة المنظمة للبطولة، أن يكون موقع abu-dhabi.platinumlist، هو الوسيلة الوحيدة لشراء تذاكر السوبر المصري 2023.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 درهمًا إماراتيًا حسب درجة المقعد.

ما الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري 2023؟

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري 2023، عن الجوائز المالية للبطولة، والتي سيحصل فيها الفائز باللقب على 250 ألف دولار.

كما سيحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وستنتعش خزائن الفريق صاحب المركز الثالث بـ 75 ألف دولار، وسيحصل الفريق صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ؟

يتربع الأهلي على صدارة ترتيب الفائزين بكأس السوبر المصري عبر التاريخ بعد فوزه بـ 13 لقبًا، ويأتي خلفه الزمالك ومعه أربعة ألقاب.