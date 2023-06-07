جدول مباريات السوبر الإسباني 2024، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2024، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني 2024، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة الرابعة التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإسباني بعد تحولها إلى بطولة بمشاركة أربعة فرق في موسم 2019-2020.، وستكون النسخة القادمة هي الخامسة على التوالي التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

فيما لم تستضف المملكة نسخة واحدة فقط من كأس السوبر الإسباني بنظام الجديد، وكانت تلك نسخة موسم 2020-21، حيث أقيمت البطولة في إسبانيا بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإسباني 2024، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، وطريقة شراء التذاكر، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

ما هي بطولة كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بلقب الدوري الإسباني ضد الفائز ببطولة كأس ملك إسبانيا، بينما كان وصيف كأس الملك يلعب ضد بطل الدوري في حالة تمكن فريق من الجمع بين لقبي الدوري والكأس.

لكن ذلك كان النظام القديم للبطولة، والذي تم تغييره في فبراير 2019، لتكون بنظام دورة تجمع أربعة أندية، بنظام نصف النهائي والنهائي، يشارك فيها بطل ووصيف الدوري الإسباني، إلى جانب بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

ما هي الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2024؟

يخوض برشلونة كأس السوبر الإسباني 2024 بصفته بطل الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، أما غريمه ريال مدريد فسيكون متواجدًا هو الآخر في البطولة، لكن بصفته بطل كأس ملك إسبانيا.

أوساسونا وصيف كأس الملك سيتواجد في البطولة هو الآخر، فيما سيكمل أتلتيكو مدريد عقد الفرق المشاركة في البطولة، بسبب احتلاله المركز الثالث في الدوري الإسباني، بعدما تمكن ريال مدريد من إنهاء "لا ليجا" وصيفًا.

أين ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2024؟

لم يتحدد بعد مكان إقامة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024، لكن من المرجح أن تقام البطولة في العاصمة السعودية، الرياض، كما حدث في آخر نسختين.

ما هو موعد كأس السوبر الإسباني 2024؟

من المرجح، وكما جرت العادة، أن تقام مباريات النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني في شهر يناير من العام المقبل.

مباريات كأس السوبر الإسباني 2024

مباريات نصف النهائي:

لن يتم إجراء قرعة في النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني بسبب عدم وجود تعارض بين بطلي الدوري والكأس والمشاركين الآخرين في البطولة.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة أمام أوساسونا في نصف النهائي، فيما سيكون "ديربي مدريد" حاضرًا بين ريال وأتلتيكو في نصف النهائي الآخر.

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - أوساسونا لم يحدد بعد - لم يحدد بعد ريال مدريد - أتلتيكو مدريد لم يحدد بعد - لم يحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2024؟ وكيف يمكن متابعته؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المؤكد أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2024؟

بالطبع لم تطرح تذاكر كأس السوبر الإسباني 2024 بعد، وستقوم وزارة الرياضة السعودية بطرح التذاكر قبل وقت كافٍ من انطلاق البطولة.

ومن المرجح أن يكون شراء تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 عبر موقع موسم الدرعية، كما حدث في النسخة الماضية، وستكون تلك الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر.

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2023؟

النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني أقيمت أيضًا في المملكة العربية السعودية، وتمكن نادي برشلونة من الفوز باللقب بعدما تغلب على ريال بيتيس في نصف النهائي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي النهائي حقق برشلونة الفوز على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1، في مباراة سيطر عليها الفريق الكتالوني بشكل كامل.

ما هو سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 12 مرة.