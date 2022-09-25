جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يعد نادي الزمالك أحد كبار الأندية الإفريقية على مر التاريخ، وذلك بالإنجازات والبطولات القارية الت حققها من قبل.

يشارك الأبيض في دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد فوزه بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، ويبدأ المشوار هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول.

سيخوض الزمالك النسخة الحالية لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات، أو على الأقل المنافسة عليه لمصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب والخروج المبكر في النسختين الماضيتين.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

يواجه الزمالك في الدور التمهيدي الأول نادي إيليكت سبورت التشادي، وستكون المباراة الأولى في تشاد والثانية في القاهرة.

المباراة الموعد النتيجة الدور الملعب إيليكت سبورت - الزمالك الأحد 18 سبتمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 2-0 ذهاب الدور التمهيدي الأول أحمدو أهيدجو الزمالك - إيليكت سبورت الأحد 25 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية 0-2 إياب الدور التمهيدي الأول ستاد القاهرة الدولي فلامبيو دو سنتر - الزمالك 7 - 9 أكتوبر 2022 ذهاب الدور التمهيدي الثاني أوموكو دي موينجا الزمالك - فلامبيو دو سنتر 14 - 16 أكتوبر 2022 إياب الدور التمهيدي الثاني ستاد القاهرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.

كما أن المباريات التمهيدية يتم نقلها عبر البث المحلي لكل دولة، وفيما يتعلق بالزمالك فسوف يتم نقل مبارياته عبر ONTIME SPORTS.