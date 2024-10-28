Zamalek v RSB Berkane - CAF Confederation Cup FinalGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

الزمالكالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب الفارس الأبيض؟

يدخل الزمالك، موسمًا جديدًا من الدوري المصري، وسيكون استثنائيًا بعد تغيير نظام البطولة، وسيهدف الفارس الأبيض إلى مصالحة جماهيره ومحاولة تحقيق اللقب، في موسم الكل يتوقع أن يكون ملئ بالإثارة والحماس.

ولم يكن الزمالك في أفضل حالاته بالموسم الماضي، وأنهى الدوري محتلًا المركز الثالث، وتحت قيادة المدرب جوميز، يريد الفارس الأبيض تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الزمالك في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025

الجولة المباراةالموعدالنتيجةالملعب
1الزمالك - البنك الأهليالجمعة 1 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد السلام
2سموحة - الزمالكالجمعة 8 نوفمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد برج العرب
3الزمالك - المصريالسبت 23 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد برج العرب
4غزل المحلة - الزمالكالإثنين 2 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد غزل المحلة
5الزمالك - سيراميكا كيلوباتراالخميس 19 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
6طلائع الجيش - الزمالكالثلاثاء 24 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد الكلية الحربية
7الزمالك - الاتحاد السكندريالأحد 29 ديسمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
8الزمالك - حرس الحدودالأربعاء 15 يناير 2025،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد القاهرة
9مودرن سبورت - الزمالكالخميس 23 يناير 2025،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد القاهرة
10الزمالك - الجونةالإثنين 27 يناير 2025ـ-ستاد القاهرة
11بيراميدز - الزمالكالجمعة 31 يناير 2025،-ستاد القاهرة
12الزمالك - الإسماعيليالجمعة 7 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
13 فاركو - الزمالكالثلاثاء 11 فبراير 2025-ستاد برج العرب
14الزمالك - بتروجيتالأحد 16 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
15الأهلي - الزمالكالسبت 22 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
16الزمالك - زدالخميس 27 فبراير 2025،-ستاد القاهرة
17إنبي - الزمالكالثلاثاء 4 مارس 2025،-ستاد المقاولون العرب

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ما القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس، وبكل تأكيد ستجد كافة مباريات الزمالك عبر شاشات القناة.

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ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2024-2025:

الترتيبالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي00000000
2الزمالك00000000
3بيراميدز00000000
4الإسماعيلي00000000
5الاتحاد السكندري00000000
6المصري00000000
7غزل المحلة00000000
8سموحة00000000
9فاركو00000000
10سيراميكا كيلوباترا00000000
11مودرن سبورت00000000
12البنك الأهلي00000000
13حرس الحدود00000000
14طلائع الجيش00000000
15زد00000000
16الجونة00000000
17إنبي00000000
18بتروجيت00000000
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