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بلال محمد

جدول مباريات الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على جدول مباريات الدوري المصري موسم 2024-2025، وما القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الفرق والنظام الجديد للبطولة...

تنطلق مباريات الدوري المصري 2024-2025، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، على أن ينتهي يوم 6 يونيو 2024، في موسم استثنائي تغيير فيه شكل المسابقة.

الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، نجح في الموسم الماضي في الوصول إلى اللقب رقم 44، في مسيرته ويدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح.

أما الزمالك الفارس الأبيض، يسعى لمصالحة جماهيره بتحقيق اللقب بعد تراجع ترتيب الفريق في الموسم الماضي، ويدخل بيراميدز، الموسم وهو يحاول تحقيق لقبه الأول في المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع تغيير نظام الدوري المصري لموسم 2024-2025، من المتوقع أن نكون على موعد مع موسم مليئ بالإثارة والتشويق.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2024-2025، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

ما النظام الجديد للدوري المصري 2024-2025؟

قررت رابطة الأندية المصرية، تغيير شكل مسابقة الدوري المصري بشكل استثنائي، من أجل انتظام مواعيد المسابقة في المواسم القادمة، ليحصل اللاعبين على فرصة كافية للراحة، بدلًا من تلاحم المواسم وضغط المباريات.

ومن المنتظر أن يكون الدور الأول من الدوري المصري 2024-2025، مكون من 17 جولة، وفي الدور الثاني سيتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى على اللقب، بينما يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأخيرة في الترتيب، على مراكز الهبوط.

كما قررت الرابطة أن يهبط في نهاية الموسم فريقين فقط بدلًا من ثلاثة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025:

المرحلة الأولى:

الترتيبالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي00000000
2الزمالك00000000
3بيراميدز00000000
4الإسماعيلي00000000
5الاتحاد السكندري00000000
6المصري00000000
7غزل المحلة00000000
8سموحة00000000
9فاركو00000000
10سيراميكا كيلوباترا00000000
11مودرن سبورت00000000
12البنك الأهلي00000000
13حرس الحدود00000000
14طلائع الجيش00000000
15زد00000000
16الجونة00000000
17إنبي00000000
18بتروجيت00000000

ما القنوات الناقلة للدوري المصري 2024-2025؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس.

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جدول مباريات الدوري المصري 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
حرس الحدود - سموحةالأربعاء 30 أكتوبر 2024،
17:00 مصر والسعودية		-ستاد حرس الحدود
طلائع الجيش - المصريالأربعاء 30 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية		-ستاد برج العرب
الجونة - زدالخميس 31 أكتوبر 2024،
17:00 مصر والسعودية		-ستاد خالد بشارة
مودرن سبورت - إنبيالخميس 31 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية		-ستاد السلام
بيراميدز - بتروجيتالجمعة 1 نوفمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد 30 يونيو
فاركو - الاتحاد السكندريالجمعة 1 نوفمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد برج العرب
الزمالك - البنك الأهليالجمعة 1 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد السلام
الإسماعيلي - غزل المحلةالسبت 2 نوفمبر 2024،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-ستاد الإسماعيلية
الأهلي - سيراميكا كيلوباتراالسبت 2 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		-ستاد السلام
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