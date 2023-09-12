جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2023-2024، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الدوري المصري؟

يستعد جمهور الكرة العربية بشكل عام، وجمهور الكرة المصرية بشكل خاص لموسم جديد من الدوري المصري الممتاز، مع موسم 2023-2024، الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على الحفاظ على بطولته المفضلة التي حققها الموسم الماضي بفارق مريح..

أما "الفارس الأبيض" الزمالك، الذي يمر بأزمة كبيرة إذ إنه ممنوع من القيد بسبب الغرامات المالية والمستحقات للاعبين سابقين له ولأندية أخرى، فيدخل الموسم في حالة صعبة لكنه يطمح أن يفيق من كل ذلك لتحقيق اللقب الذي أحرزه الموسم قبل الماضي..

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سيكون بيراميدز وفيوتشر أيضًا منافسين قويين على اللقب، ومن المنتظر أن يدخل تادي زد المنافسة في ظل الإنفاق الباهظ والأسماء الرنانة التي جلبها لصفوف فريقه.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المصري، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

ترتيب الدوري المصري 2023-2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيوتشر 0 0 0 0 0 0 0 0 5 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فاركو 0 0 0 0 0 0 0 0 10 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 البنك الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 سيراميكا كليوباترا 0 0 0 0 0 0 0 0 14 طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الداخلية 0 0 0 0 0 0 0 0 16 زد 0 0 0 0 0 0 0 17 الجونة 0 0 0 0 0 0 0 0 18 بلدية المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري 2023-2024؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2023-2024 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

ما هي طريقة شراء تذاكر الدوري المصري 2023-2024؟

يمكن شراء تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2023-2024 عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

وسيكون عليك أولًا أن تنشئ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري في موسم 2023-2023 إلى عشرة آلاف مشجع.

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 - الجولة 1