جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الأهلي والزمالك وترتيب الدوري المصري؟

يستعد جمهور الكرة العربية بشكل عام، وجمهور الكرة المصرية بشكل خاص لانطلاق موسم جديد من الدوري المصري الممتاز، مع موسم 2022-2023، الذي تنتظره الجماهير بفارغ الصبر.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 42 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على استعادة بطولته المفضلة التي خسرها لصالح غريمه الزمالك في آخر موسمين.

أما "الفارس الأبيض"، الذي عزز صفوفه بصورة مذهلة، فيأمل أن يحقق التاريخ ويحصد لقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة 2022-23 من الدوري المصري الممتاز تنطلق من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، حسبما أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية.

أما الأندية الجماهيرية، مثل الإسماعيلي والمصري، فقد عززت صفوفها أيضًا بصورة جيدة، وتطمح في المنافسة بجدية على التواجد في المربع الذهبي أو تحقيق حلم الفوز باللقب.

كل المؤشرات تقول أن الموسم الجديد للدوري المصري سيكون مثيرًا وممتعًا، الزمالك من أجل الحفاظ على اللقب والأهلي من أجل تعويض جماهيره، وبيراميدز في سبيل كتابة التاريخ بقائمة مدججة بالنجوم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا ترتيب الدوري المصري، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

ترتيب الدوري المصري 2022-23

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة أهداف له / عليه فارق الأهداف النقاط 1 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 2 الزمالك 0 0 0 0 0 0 0 3 بيراميدز 0 0 0 0 0 0 0 4 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 5 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 6 المصري 0 0 0 0 0 0 0 7 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 8 أسوان 0 0 0 0 0 0 0 9 فيوتشر 0 0 0 0 0 0 0 10 فاركو 0 0 0 0 0 0 0 11 المقاولون العرب 0 0 0 0 0 0 0 12 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 13 سيراميكا كليوباترا 0 0 0 0 0 0 0 14 إنبي 0 0 0 0 0 0 0 15 طلائع الجيش 0 0 0 0 0 0 0 16 حرس الحدود 0 0 0 0 0 0 0 17 الداخلية 0 0 0 0 0 0 0 18 البنك الأهلي 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

تُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

ما هي طريقة شراء تذاكر الدوري المصري 2022-2023؟

يمكن شراء تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة.

وسيكون عليك أولًا أن تنشأ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري في موسم 2022-23 إلى ستة آلاف مشجع.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-23 - الجولة الأولى