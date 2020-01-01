جدول مباريات الدوري القطري الجولة 22، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 22 من دوري نجوم قطر 2020، مواعيد المباريات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة في الجولة الأخيرة؟

تبدأ الجولة الثانية والعشرون من الدوري القطري يوم الخميس 20 أغسطس 2020 بمباراة الغرافة والسد على أرض الأخير باستاد الوكرة الرياضي، ويسعى الأبيض للحصول على الثلاث نقاط بعد السقوط أمام نادي قطر رغم عدم أهمية المباراة، والأمر كذلك بالنسبة للغرافة الذي أصبح لديه الأن 35 نقطة بعد فوزه على أم صلال.

ويستضيف الخور على أرضه نادي الشحانية المتواجدين في قاع الدوري في المركزي 11 و12 والفرق بينهما نقطة واحدة، ويقاتل كل منهما على البقاء في الدوري.

المزيد من الفرق

بعد تعادله الإيجابي مع الشحانية يلتقي نادي السيليه صاحب المركز الخامس نادي أم صلال على ملعب جاسم بن حمد.

وتستكمل الجولة في اليوم التالي 21 أغسطس 2020 بمباراة بين العربي ومضيفه نادي قطر في ستاد نادي الوكره الرياضي، كما ينتظر الأهلي مباراة ثقيلة أمام الدحيل بطل الدوري، ونفس الشئ بالنسبة للوكرة في المباراة التي تجمعه بنادي الريان صاحب المركز الثاني على ملعب جاسم بن حمد.

الآن نتعرف سويًا على مباريات الجولة 22 من دوري نجوم قطر، القنوات الناقلة والترتيب.

قطر تسمح بعودة الجماهير وتُعلن الضوابط المحددة

جدول مباريات الدوري القطري - الجولة 22:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السد - الغرافة الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

16:00 قطر والسعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD استاد الوكرة الخور - الشحانية الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD ستاد الجنوب السيلية - أم صلال الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 5 جاسم بن حمد العربي - قطر الجمعة 21 أغسطس 2020،

2 محرم 1442،

16:00 قطر والسعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports HD ستاد الجنوب الوكرة - الريان الجمعة 21 أغسطس 2020،

2 محرم 1442،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 5 جاسم بن حمد الدحيل - الأهلي الجمعة 21 أغسطس 2020،

2 محرم 1442،

19:30 قطر والسعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports HD ستاد الجنوب

ما هي القنوات الناقلة للدوري القطري؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورتس وكذلك قنوات الدوري والكأس القطرية هما الناقلتان لمباريات دوري نجوم قطر .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 22 من الدوري القطري .

ترتيب الدوري القطري: