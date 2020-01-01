جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي الجولة 30، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، مواعيد المباريات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تقام فعاليات الجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020، وينتهي موسم من أصعب مواسم كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب تفشي الفيروس في توقف الدوري لمدة 5 أشهر كاملة.

وتمكن فريق الهلال من حسم اللقب بعد منافسة قوية استمرت طويلاً مع نادي النصر، وكان الأخير تلقى هزيمة كبيرة من صاحب الصدارة في الجولة 23 من عمر المسابقة، حيث انتهى اللقاء الذي جمعهما بنتيجة 4-1.

نادي الهلال صاحب المركز الأول برصيد 69 نقطة، جمع الفريق نقاطه من 29 مباراة خاضها في المسابقة هذا الموسم تمكن من الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، و خسر في مبارتين فقط، ويليه في الترتيب نادي النصر برصيد 61 نقطة.

المزيد من الفرق

وتشهد الجولة 30 والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي عدد من المباريات الشيقة، ولكنها أغلبها مؤثر في مراكز الهبوط وعلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا.

تقام جميع مباريات الجولة الساعة 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة، يلتقي نادي الهلال مع نادي الشباب، ونادي النصر مع فريق الاتفاق، ويستضيف نادي الأهلي السعودي نادي الرائد، ويتواجه نادي الحزم مع نادي الوحدة، ويلتقي فريق الفيصلي مع نادي أبها، كما يلتقي نادي العدالة مع الاتحاد، ونادي التعاون مع نادي الفيحاء، ولقاء لنادي ضمك مع نادي الفتح.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة وأكثر.

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 30:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 29 21 6 2 72 25 +47 69 2 النصر 29 18 7 4 57 24 +33 61 3 الأهلي 29 14 5 10 47 36 +11 47 4 الوحدة 29 15 1 13 43 40 +3 46 5 الرائد 29 13 7 9 41 48 -7 46 6 الفيصلي 29 13 6 10 39 35 +4 45 7 الشباب 29 12 7 10 37 35 +2 43 8 الاتفاق 29 13 3 13 44 35 +9 42 9 أبها 29 11 5 13 40 50 -10 38 10 الفتح 29 8 9 12 39 45 -6 33 11 الاتحاد 29 8 8 13 40 41 -1 32 12 التعاون 29 9 5 15 32 40 -8 32 11 الاتحاد 28 8 7 13 39 40 -1 31 13 الفيحاء 29 8 8 13 34 43 -9 32 14 ضمك 29 8 8 13 33 49 -16 32 15 الحزم 29 7 6 16 40 59 -19 27 16 العدالة 29 4 9 16 27 60 -33 21

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

جدول ترتيب الدوري السعودي: