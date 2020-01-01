جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 والقنوات الناقلة
يسيطر الترجي، على الدوري التونسي بـ 30 لقبًا، بينما يأتي خلفه النادي الأفريقي ومعه 13 لقبًا، ويريد فريق باب سويقة مواصلة هيمنته في الموسم الجديد 2020/21، بتحقيق اللقب الخامس على التوالي له.
ويأمل النجم الساحلي، في تقديم موسم جيد والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015، ليحقق اللقب الحادي عشر للدوري التونسي في تاريخه.
الدوري التونسي في نسخة 2020/21، انطلق يوم الأحد 6 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد صراعًا كبيرًا على تحقيق اللقب، بين العديد من الفرق.
في هذا التقرير من موقع جول نستعرض معًا ترتيب الدوري التونسي، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.
ترتيب الدوري التونسي 2020-21
|النقاط
|الفارق
|عليه
|له
|خسر
|تعادل
|فاز
|لعب
|الفريق
|الترتيب
|7
|+6
|2
|8
|0
|1
|2
|3
|الملعب التونسي
|1
|7
|+4
|1
|5
|0
|1
|2
|3
|النادي الصفاقسي
|2
|7
|+2
|2
|4
|0
|1
|2
|3
|الترجي الرياضي
|3
|6
|+2
|3
|5
|1
|0
|2
|3
|النجم الساحلي
|4
|5
|+2
|0
|2
|0
|2
|1
|3
|اتحاد بن قردان
|5
|4
|+1
|2
|3
|1
|1
|1
|3
|مستقبل الرجيش
|6
|4
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|2
|الأولمبي الباجي
|7
|4
|-1
|5
|4
|1
|1
|1
|3
|مستقبل سليمان
|8
|4
|-1
|2
|1
|1
|1
|1
|3
|نجم المتلوي
|9
|4
|-2
|5
|3
|1
|1
|1
|3
|النادي الإفريقي
|10
|1
|-2
|3
|1
|2
|1
|0
|3
|الاتحاد المنستيري
|11
|1
|-3
|3
|0
|2
|1
|0
|3
|اتحاد تطاوين
|12
|0
|-4
|5
|1
|3
|0
|0
|3
|النادي البنزرتي
|13
|0
|-5
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|شبيبة القيروان
|14
ما هي القنوات الناقلة للدوري التونسي؟
تُبث فعاليات الدوري التونسي الممتاز، على قنوات تونس الوطنية، وقنوات الكأس بتقنية HD، وSD.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيقدم موقع جول خدمة البث المباشر الكتابي للبطولة، والتي تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة.
جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الخامسة
|الملعب
|الموعد
|المباراة
|الملعب الاولمبي حمادي العقربي
|السبت 2 يناير 2021
|الترجي - النجم الساحلي
|ملعب الطيب المهيري
|السبت 2 يناير 2021
|الصفاقسي - الملعب التونسي
|ملعب مصطفى بن جنات
|السبت 2 يناير 2021
|الاتحاد المنستيري - البنزرتي
|ملعب 7 مارس
|السبت 2 يناير 2021
|اتحاد بن قردان - الأفريقي
|ملعب سليمان
|السبت 2 يناير 2021
|مستقبل سليمان - نجم المتلوي
|الملعب البلدي بتطاوين
|السبت 2 يناير 2021
|اتحاد تطاوين - الأولمبي الباجي
|ملعب حمدة العواني
|تأجلت
|شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش
جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الرابعة
|الملعب
|الموعد
|المباراة
|الملعب الأولمبي بسوسة
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
|الملعب الاولمبي حمادي العقربي
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|الأفريقي - اتحاد تطاوين
|ملعب بوجمعة الكميتي
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|الأولمبي الباجي - الصفاقسي
|ملعب هادي النيفر
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|الملعب التونسي - مستقبل الرجيش
|ملعب 15 أكتوبر
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|البنزرتي - مستقبل سليمان
|ملعب المتلوي
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|نجم المتلوي - شبيبة القيروان
|ملعب 7 مارس
|الأحد 27 ديسمبر 2020
|اتحاد بن قردان - الترجي
جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الثالثة
|الملعب
|النتيجة
|الموعد
|المباراة
|الملعب الاولمبي حمادي العقربي
|0-1
|الخميس 17 ديسمبر 2020
|الترجي - اتحاد تطاوين
|ملعب سليمان
|1-1
|الجمعة 18 ديسمبر 2020
|مستقبل سليمان - النجم الساحلي
|ملعب الطيب المهيري
|0-3
|السبت 19 ديسمبر 2020
|الصفاقسي - الأفريقي
|ملعب مصطفى بن جنات
|0-0
|السبت 19 ديسمبر 2020
|الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان
|ملعب المتلوي
|1-0
|الأحد 20 ديسمبر 2020
|نجم المتلوي - البنزرتي
|ملعب الرجيش
|1-0
|الأحد 20 ديسمبر 2020
|مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي
|ملعب حمدة العواني
|0-4
|الأحد 20 ديسمبر 2020
|شبيبة القيروان - الملعب التونسي
جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الثانية
|الملعب
|النتيجة
|الموعد
|المباراة
|الملعب الأولمبي بسوسة
|2-0
|السبت 12 ديسمبر 2020
|النجم الساحلي - نجم المتلوي
|الملعب الاولمبي حمادي العقربي
|1-1
|السبت 12 ديسمبر 2020
|الأفريقي - مستقبل الرجيش
|7 مارس
|2-0
|السبت 12 ديسمبر 2020
|اتحاد بن قردان - مستقبل سليمان
|الملعب البلدي بتطاوين
|0-0
|الأحد 13 ديسمبر 2020
|اتحاد تطاوين - الصفاقسي
|ملعب هادي النيفر
|2-0
|الأحد 13 ديسمبر 2020
|الملعب التونسي - البنزرتي
|ملعب مصطفى بن جنات
|0-1
|الأحد 13 ديسمبر 2020
|الاتحاد المنستيري - الترجي
|ملعب بوجمعة الكميتي
|الأربعاء 23 ديسمبر 2020
|الأولمبي الباجي - شبيبة القيروان
جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الأولى
|الملعب
|النتيجة
|الموعد
|المباراة
|ملعب هادي النيفر
|2-2
|الأحد 6 ديسمبر 2020
|الملعب التونسي - الأولمبي الباجي
|ملعب المتلوي
|0-0
|الأحد 6 ديسمبر 2020
|نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
|ملعب المهدية
|2-0
|الأحد 6 ديسمبر 2020
|مستقبل الرجيش - اتحاد تطاوين
|ملعب 15 أكتوبر
|1-2
|الأحد 6 ديسمبر 2020
|البنزرتي - النجم الساحلي
|الملعب الاولمبي حمادي العقربي
|2-2
|الأحد 6 ديسمبر 2020
|الترجي - مستقبل سليمان
|ملعب الطيب المهيري
|2-1
|الخميس 10 ديسمبر 2020
|الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
|ملعب حمدة العواني
|1-2
|الأربعاء 16 ديسمبر 2020
|شبيبة القيروان - النادي الأفريقي