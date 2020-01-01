جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري التونسي لموسم 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي؟ وما هو ترتيب الدوري التونسي؟

يسيطر الترجي، على الدوري التونسي بـ 30 لقبًا، بينما يأتي خلفه النادي الأفريقي ومعه 13 لقبًا، ويريد فريق باب سويقة مواصلة هيمنته في الموسم الجديد 2020/21، بتحقيق اللقب الخامس على التوالي له.

ويأمل النجم الساحلي، في تقديم موسم جيد والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015، ليحقق اللقب الحادي عشر للدوري التونسي في تاريخه.

الدوري التونسي في نسخة 2020/21، انطلق يوم الأحد 6 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد صراعًا كبيرًا على تحقيق اللقب، بين العديد من الفرق.

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في هذا التقرير من موقع جول نستعرض معًا ترتيب الدوري التونسي، موعد المباريات والجولات، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

ترتيب الدوري التونسي 2020-21

النقاط الفارق عليه له خسر تعادل فاز لعب الفريق الترتيب 7 +6 2 8 0 1 2 3 الملعب التونسي 1 7 +4 1 5 0 1 2 3 النادي الصفاقسي 2 7 +2 2 4 0 1 2 3 الترجي الرياضي 3 6 +2 3 5 1 0 2 3 النجم الساحلي 4 5 +2 0 2 0 2 1 3 اتحاد بن قردان 5 4 +1 2 3 1 1 1 3 مستقبل الرجيش 6 4 1 2 3 0 1 1 2 الأولمبي الباجي 7 4 -1 5 4 1 1 1 3 مستقبل سليمان 8 4 -1 2 1 1 1 1 3 نجم المتلوي 9 4 -2 5 3 1 1 1 3 النادي الإفريقي 10 1 -2 3 1 2 1 0 3 الاتحاد المنستيري 11 1 -3 3 0 2 1 0 3 اتحاد تطاوين 12 0 -4 5 1 3 0 0 3 النادي البنزرتي 13 0 -5 6 1 2 0 0 2 شبيبة القيروان 14

ما هي القنوات الناقلة للدوري التونسي؟

تُبث فعاليات الدوري التونسي الممتاز، على قنوات تونس الوطنية، وقنوات الكأس بتقنية HD، وSD.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، فيقدم موقع جول خدمة البث المباشر الكتابي للبطولة، والتي تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة.

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الخامسة

الملعب الموعد المباراة الملعب الاولمبي حمادي العقربي السبت 2 يناير 2021 الترجي - النجم الساحلي ملعب الطيب المهيري السبت 2 يناير 2021 الصفاقسي - الملعب التونسي ملعب مصطفى بن جنات السبت 2 يناير 2021 الاتحاد المنستيري - البنزرتي ملعب 7 مارس السبت 2 يناير 2021 اتحاد بن قردان - الأفريقي ملعب سليمان السبت 2 يناير 2021 مستقبل سليمان - نجم المتلوي الملعب البلدي بتطاوين السبت 2 يناير 2021 اتحاد تطاوين - الأولمبي الباجي ملعب حمدة العواني تأجلت شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الرابعة

الملعب الموعد المباراة الملعب الأولمبي بسوسة الأحد 27 ديسمبر 2020 النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري الملعب الاولمبي حمادي العقربي الأحد 27 ديسمبر 2020 الأفريقي - اتحاد تطاوين ملعب بوجمعة الكميتي الأحد 27 ديسمبر 2020 الأولمبي الباجي - الصفاقسي ملعب هادي النيفر الأحد 27 ديسمبر 2020 الملعب التونسي - مستقبل الرجيش ملعب 15 أكتوبر الأحد 27 ديسمبر 2020 البنزرتي - مستقبل سليمان ملعب المتلوي الأحد 27 ديسمبر 2020 نجم المتلوي - شبيبة القيروان ملعب 7 مارس الأحد 27 ديسمبر 2020 اتحاد بن قردان - الترجي

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الثالثة

الملعب النتيجة الموعد المباراة الملعب الاولمبي حمادي العقربي 0-1 الخميس 17 ديسمبر 2020 الترجي - اتحاد تطاوين ملعب سليمان 1-1 الجمعة 18 ديسمبر 2020 مستقبل سليمان - النجم الساحلي ملعب الطيب المهيري 0-3 السبت 19 ديسمبر 2020 الصفاقسي - الأفريقي ملعب مصطفى بن جنات 0-0 السبت 19 ديسمبر 2020 الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان ملعب المتلوي 1-0 الأحد 20 ديسمبر 2020 نجم المتلوي - البنزرتي ملعب الرجيش 1-0 الأحد 20 ديسمبر 2020 مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي ملعب حمدة العواني 0-4 الأحد 20 ديسمبر 2020 شبيبة القيروان - الملعب التونسي

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الثانية

الملعب النتيجة الموعد المباراة الملعب الأولمبي بسوسة 2-0 السبت 12 ديسمبر 2020 النجم الساحلي - نجم المتلوي الملعب الاولمبي حمادي العقربي 1-1 السبت 12 ديسمبر 2020 الأفريقي - مستقبل الرجيش 7 مارس 2-0 السبت 12 ديسمبر 2020 اتحاد بن قردان - مستقبل سليمان الملعب البلدي بتطاوين 0-0 الأحد 13 ديسمبر 2020 اتحاد تطاوين - الصفاقسي ملعب هادي النيفر 2-0 الأحد 13 ديسمبر 2020 الملعب التونسي - البنزرتي ملعب مصطفى بن جنات 0-1 الأحد 13 ديسمبر 2020 الاتحاد المنستيري - الترجي ملعب بوجمعة الكميتي الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الأولمبي الباجي - شبيبة القيروان

جدول مباريات الدوري التونسي 2020-21 - الجولة الأولى