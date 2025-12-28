جدول مباريات الدوري الإيطالي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

Getty/Goal

نجح نابولي، بقيادة أنطونيو كونتي، في تحقيق لقب الدوري الإيطالي، بالموسم الماضي بعد منافسة شرسة وقوية مع إنتر حٌسمت في الأمتار الأخيرة، ليخرج النيراتزوري بدون أي بطولة بعد أن كان منافسًا على الثلاثية.

يشارك في الكالتشيو 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب.

وحددت رابطة الدوري الإيطالي انطلاق موسم 2025-2026 من يوم السبت 23 أغسطس، بعد فترة من انتهاء مسابقة كأس العالم للأندية 2025، كما يشار إلى أن انتهاء السيري آ سيكون يوم الأحد 24 مايو 2026.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي 2025-2026

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، ويمكن مشاهدة البطولة من خلالها.

كل ما عليك هو الاشتراك في التطبيق مقابل 15 ريال سعودي فقط، والاستمتاع بمشاهدة فريقك المفضل في الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ميلان 16 10 5 1 27 13 14 35 2 إنتر 15 11 0 4 34 14 20 33 3 يوفنتوس 17 9 5 3 23 15 8 32 4 نابولي 15 10 1 4 22 13 9 31 5 روما 16 10 0 6 17 10 7 30 6 كومو 16 7 6 3 22 12 10 27 7 بولونيا 15 7 4 4 23 13 10 25 8 لاتسيو 17 6 6 5 18 12 6 24 9 أتالانتا 16 5 7 4 20 18 2 22 10 أودينيزي 17 6 4 7 18 28 -10 22 11 ساسولو 16 6 3 7 21 20 1 21 12 كريمونيسي 16 5 6 5 18 18 0 21 13 تورينو 17 5 5 7 17 28 -11 20 14 كالياري 17 4 6 7 19 24 -5 18 15 بارما 16 4 5 7 11 18 -7 17 16 ليتشي 16 4 4 8 11 22 -11 16 17 جنوى 16 3 5 8 16 24 -8 14 18 هيلاس فيرونا 16 2 6 8 13 25 -12 12 19 بيسا 17 1 8 8 12 24 -12 11 20 فيورنتينا 17 1 6 10 17 28 -11 9

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2025-2026 - الجولة 17