جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثالثة على التوالي.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 6 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فولهام 0 0 0 0 0 0 0 0 10 لوتون 0 0 0 0 0 0 0 0 11 بيرنلي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 نوتينجهام 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شيفيلد يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 18 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 19 وست هام 0 0 0 0 0 0 0 0 20 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - إيفرتون السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - فيلا بارك كريستال بالاس - آرسنال السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - سيلهرست بارك فولهام - برنتفورد السبت 19 أغسطس 2023، 17:00 مصر والسعودية - كرافن كوتيج ليفربول - بورنموث السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد لوتون - بيرنلي السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - كينيلورث رود مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - اتحاد نوتنجهام فورست - شيفيلد يونايتد السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - سيتي جرواند توتنهام - مانشستر يونايتد السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - ملعب توتنهام هوتسبير وست هام - تشيلسي السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - لندن الأولمبي وولفرهامبتون - برايتون السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - مولينو

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب بيرنلي - مانشستر سيتي الجمعة 11 أغسطس 2023،

22:00 مصر والسعودية - تيرف مور آرسنال - نوتنجهام فورست السبت 12 أغسطس 2023،

14:30 مصر والسعودية - الإمارات بورنموث - وست هام السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - فيتاليتي برايتون - لوتون تاون السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - أميكس ستاديوم إيفرتون - فولهام السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - جوديسون بارك شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس السبت 12 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - برامول لين نيوكاسل - أستون فيلا السبت 12 أغسطس 2023،

19:30 مصر والسعودية - سانت جيمس بارك برينتفورد - توتنهام الأحد 13 أغسطس 2023،

16:00 مصر والسعودية - جيتيك تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس 2023،

18:30 مصر والسعودية - ستامفورد بريدج مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون الإثنين 14 أغسطس 2023،

22:00 مصر والسعودية - أولد ترافورد