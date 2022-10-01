جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 آرسنال 8 7 0 1 20 8 +12 21 2 مانشستر سيتي 7 5 2 0 23 6 +17 17 3 توتنهام 8 5 2 1 19 10 +9 17 4 برايتون 7 4 2 1 14 8 +6 14 5 تشيلسي 7 4 1 2 10 10 0 13 6 مانشستر يونايتد 6 4 0 2 8 8 0 12 7 نيوكاسل 8 2 5 1 12 8 +4 11 8 فولهام 8 3 2 3 13 15 -2 11 9 ليفربول 7 2 4 1 18 9 +9 10 10 برينتفورد 8 2 4 2 15 12 +3 10 11 إيفرتون 8 2 4 2 7 7 0 10 12 بورنموث 8 2 3 3 6 19 -13 9 13 ليدز يونايتد 6 2 2 2 10 10 0 8 14 أستون فيلا 7 2 1 4 6 10 -4 7 15 وست هام 8 2 1 5 5 9 -4 7 16 ساوثامبتون 8 2 1 5 8 13 -5 7 17 كريستال بالاس 7 1 3 3 8 11 -3 6 18 وولفرهامبتون 8 1 3 4 3 9 -6 6 19 نوتنجهام فورست 7 1 1 5 6 17 -11 4 20 ليستر سيتي 7 0 1 6 10 22 -12 1

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.

كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب آرسنال - توتنهام السبت 1 أكتوبر 2022،



13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-3 استاد الإمارات ليفربول - برايتون السبت 1 أكتوبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-3 آنفيلد كريستال بالاس - تشيلسي السبت 1 أكتوبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 سيلهرست بارك فولهام - نيوكاسل السبت 1 أكتوبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 4-1 كرافين كوتاج ساوثامبتون - إيفرتون السبت 1 أكتوبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 سانت ماري بورنموث - برينتفورد السبت 1 أكتوبر 2022،



16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 فيتاليتي وست هام - وولفرهامبتون السبت 1 أكتوبر 2022،



18:30 مصر، 19:30 السعودية 0-2 ستاد لندن الأولمبي مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد الأحد 2 أكتوبر 2022،



15:00 مصر، 16:00 السعودية - ستاد الاتحاد ليدز يونايتد - أستون فيلا الأحد 2 أكتوبر 2022،



17:30 مصر، 18:30 السعودية - ايلاند رود ليستر سيتي - نوتينجهام الإثنين 3 أكتوبر 2022،



21:00 مصر، 22:00 السعودية - كينج باور

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - ساوثامبتون الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 فيلا بارك نوتنجهام فورست - فولهام الجمعة 16 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 سيتي جراوند وولفرهامبتون - مانشستر سيتي السبت 17 سبتمبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-3 مولينو نيوكاسل - بورنموث السبت 17 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 سانت جيمس بارك برايتون - كريستال بالاس تأجلت فالمر توتنهام - ليستر سيتي السبت 17 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 2-6 ملعب توتنهام برينتفورد - آرسنال الأحد 18 سبتمبر 2022،

13:00 مصر، 14:00 السعودية 3-0 جريفين بارك مانشستر يونايتد - ليدز تأجلت أولد ترافورد إيفرتون - وست هام الأحد 18 سبتمبر 2022،

15:15 مصر، 16:15 السعودية 0-1 جوديسون بارك تشيلسي - ليفربول تأجلت ستامفورد بريدج

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولهام - تشيلسي تأجلت كرافين كوتيج ليفربول - وولفرهامبتون تأجلت أنفيلد ساوثامبتون - برينتفورد تأجلت سانت ماري ليستر سيتي - أستون فيلا تأجلت كينج باور بورنموث - برايتون تأجلت فيتاليتي مانشستر سيتي - توتنهام تأجلت الاتحاد آرسنال - إيفرتون تأجلت الإمارات وست هام يونايتد - نيوكاسل تأجلت لندن الأولمبي كريستال بالاس - مانشستر يونايتد تأجلت سيلهرست بارك ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست تأجلت إيلاند رود

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيفرتون - ليفربول السبت 3 سبتمبر 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-0 جوديسون بارك تشيلسي - وست هام السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستامفورد بريدج نيوكاسل - كريستال بالاس السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 سانت جايمس بارك توتنهام - فولهام السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستاد توتنهام نوتينجهام فورست - بورنموث السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 3-2 سيتي جراوند وولفرهامبتون - ساوثامبتون السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 مولينيو برينتفورد - ليدز يونايتد السبت 3 سبتمبر 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-5 جريفين بارك أستون فيلا - مانشستر سيتي السبت 3 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-1 فيلا بارك برايتون - ليستر سيتي الأحد 4 سبتمبر 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 2-5 فالمر مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 4 سبتمبر 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 1-3 أولد ترافورد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فولهام - برايتون الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-2 كرافين كوتاج كريستال بالاس - برينتفورد الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-1 سيلهرست بارك ساوثامبتون - تشيلسي الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 سانت ماري ليدز يونايتد - إيفرتون الثلاثاء 30 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ايلاند رود آرسنال - أستون فيلا الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 1-2 إمارات مانشستر سيتي - نوتنيجهام فورست الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-6 اتحاد بورنموث - وولفرهامبتون الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:30 مصر، 21:30 السعودية 0-0 فيتاليتي وست هام يونايتد - توتنهام الأربعاء 31 أغسطس 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 لندن الأولمبي ليفربول - نيوكاسل يونايتد الأربعاء 31 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أنفيلد ليستر سيتي - مانشستر يونايتد الخميس 1 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 كينج باور

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ساوثامبتون - مانشستر يونايتد السبت 27 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-0 سانت ماري تشيلسي - ليستر سيتي السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 ستامفورد بريدج ليفربول - بورنموث السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-9 آنفيلد مانشستر سيتي - كريستال بالاس السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-4 استاد الاتحاد برايتون - ليدز يونايتد السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 فالمر برينتفورد - إيفرتون السبت 27 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 جريفين بارك آرسنال - فولهام السبت 27 أغسطس 2022

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-2 ستاد الإمارات أستون فيلا - وست هام الأحد 28 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 فيلا بارك وولفرهامبتون - نيوكاسل الأحد 28 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-1 مولينيو نوتينجهام فورست - توتنهام الأحد 28 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-0 سيتي جراوند

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب توتنهام - وولفرهامبتون السبت 20 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 0-1 ستاد توتنهام إيفرتون - نوتينجهام السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-1 جوديسون بارك فولهام - برينتفورد السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-3 كرافين كوتاج ليستر سيتي - ساوثامبتون السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 كينج باور كريستال بالاس - أستون فيلا السبت 20 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-3 سيلهرست بارك بورنموث - آرسنال السبت 20 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 3-0 فيتاليتي ليدز يونايتد - تشيلسي الأحد 21 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 3-0 إيلاند رود وست هام - برايتون الأحد 21 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-2 ستاد لندن الأولمبي نيوكاسل - مانشستر سيتي الأحد 21 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 3-3 سانت جايمس بارك مانشستر يونايتد - ليفربول الإثنين 22 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أولد ترافورد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب أستون فيلا - إيفرتون السبت 13 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية 1-2 فيلا بارك ساوثامبتون - ليدز يونايتد السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-2 سانت ماري آرسنال - ليستر سيتي السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-4 ستاد الإمارات برايتون - نيوكاسل السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 فالمر مانشستر سيتي - بورنموث السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-4 ستاد الاتحاد وولفرهامبتون - فولهام السبت 13 أغسطس 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 مولينيو برينتفورد - مانشستر يونايتد السبت 13 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 4-0 جتيتش كوميونيتي نوتنجهام فورست - وست هام الأحد 14 أغسطس 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 سيتي جراوند تشيلسي - توتنهام الأحد 14 أغسطس 2022،

17:30 مصر، 18:30 السعودية 2-2 ستامفورد بريدج ليفربول - كريستال بالاس الإثنين 15 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 آنفيلد

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى