جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

أحمد الغنامأحمد الغنام
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الدوري الإماراتي للمحترفينشباب الأهليالعينالشارقةالوحدةالوصلدبا الفجيرةالجزيرةAl Bataehاتحاد كلباءالنصرالظفرةعجمانخورفكانبني ياس

تعرف على جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري الإماراتي..

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، والنسخة الجديدة من البطولة تعد بالكثير من القوة والإثارة.

نادي العين حقق لقب النسخة الماضية من الدوري الإماراتي بسيناريو مريح، بعدما أنهى المسابقة بفارق عشر نقاط عن وصيفه الشارقة، ليعزز بذلك الفريق العيناوي سجل ألقابه في الدوري الإماراتي، بتحقيق اللقب للمرة 14 في تاريخه.

بطل الدوري الإماراتي يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما يلعب صاحبي المركزين الثاني والثالث في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.

وشهد الموسم الماضي هبوط فريقي العروبة والإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتلا آخر مركزين في البطولة، وصعد دبا الفجيرة والبطائح بدلًا منهما.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإماراتي 2022-2023، القنوات الناقلة والترتيب...

جدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي 2022-23

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1شباب الأهلي دبي139132613+1328
2الشارقة138322510+1527
3الوحدة138232612+1426
4الوصل137422414+1025
5الجزيرة137242517+823
6عجمان137241613+323
7العين136433017+1322
8اتحاد كلباء136251719-220
9بني ياس134361818015
10خورفكان134361520-515
11البطائح134181428-1413
12النصر131571225-138
13الظفرة1321101437-237
14دبا الفجيرة131111625-194

ما هي القنوات الناقلة لدوري أدنوك الإماراتي 2022-2023؟

تذاع منافسات بطولة دوري أدنوك الإماراتي لموسم 2022-23 عبر شبكة قنوات دبي الرياضية، ويمكن للجميع متابعتها بصورة مجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مثل نايل سات وعرب سات.

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الرابعة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - عجمانالجمعة 27 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		هزاع بن زايد
خورفكان - بني ياسالجمعة 27 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		 صقر بن محمد القاسمي
النصر - الظفرةالجمعة 27 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		آل مكتوم
الشارقة - شباب الأهلي دبيالجمعة 27 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		نادي الشارقة
دبا الفجيرة - الجزيرةالسبت 28 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		ملعب دبا الفجيرة
البطائح - اتحاد كلباءالسبت 28 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		صقر بن محمد القاسمي
الوحدة - الوصلالسبت 28 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		آل نهيان

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
اتحاد كلباء - الجزيرةالأحد 22 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		2-1نادي اتحاد كلباء
الوصل - خورفكانالأحد 22 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		3-0زعبيل بنادي الوصل
الشارقة - النصرالأحد 22 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		1-1نادي الشارقة
البطائح - العينالأحد 22 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		3-2صقر بن محمد القاسمي
الظفرة - دبا الفجيرةالإثنين 23 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		2-1حمدان بن زايد بنادي الظفرة
عجمان - شباب الأهلي دبيالإثنين 23 يناير 2023،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		1-3راشد بن سعيد بنادي عجمان
بني ياس - الوحدةالإثنين 23 يناير 2023،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		0-1نادي بني ياس

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثانية عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
النصر - البطائحالسبت 24 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		2-2آل مكتوم بنادي النصر
الجزيرة - الظفرةالسبت 24 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		3-2محمد بن زايد بنادي الجزيرة
العين - الوصلالسبت 24 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		1-1هزاع بن زايد بنادي العين
الوحدة - عجمانالأحد 25 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-1آل نهيان بنادي الوحدة
دبا الفجيرة - الشارقةالأحد 25 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-2نادي دبا الفجيرة
شباب الأهلي دبي - بني ياسالأحد 25 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		1-2راشد بنادي شباب الأهلي دبي
خورفكان - اتحاد كلباءالأحد 25 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-1صقر بن محمد القاسمي

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
النصر - دبا الفجيرةالإثنين 19 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-1آل مكتوم بنادي النصر
الظفرة - عجمانالإثنين 19 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-1حمدان بن زايد بنادي الظفرة
الوصل - شباب الأهلي دبيالإثنين 19 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		1-2زعبيل بنادي الوصل
البطائح - الجزيرةالإثنين 19 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-4صقر بن محمد القاسمي
اتحاد كلباء - الشارقةالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-4نادي اتحاد كلباء
الوحدة - خورفكانالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		2-2آل نهيان بنادي الوحدة
العين - بني ياسالثلاثاء 20 ديسمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-2هزاع بن زايد بنادي العين

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شباب الأهلي دبي - النصرالجمعة 11 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		3-0راشد بنادي شباب الأهلي دبي
خورفكان - الظفرةالجمعة 11 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		4-3صقر بن محمد القاسمي
الجزيرة - الوحدةالجمعة 11 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		0-1محمد بن زايد بنادي الجزيرة
بني ياس - الوصلالسبت 12 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		1-3بني ياس
عجمان - اتحاد كلباءالسبت 12 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		1-0راشد بن سعيد بنادي عجمان
الشارقة - العينالسبت 12 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-2نادي الشارقة
دبا الفجيرة - البطائحالسبت 12 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		0-1نادي دبا الفجيرة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
العين - خورفكانالجمعة 4 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		2-1هزاع بن زايد بنادي العين
البطائح - شباب الأهلي دبيالجمعة 4 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-6صقر بن محمد القاسمي
النصر - الجزيرةالجمعة 4 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		0-2آل مكتوم بنادي النصر
الوحدة - دبا الفجيرةالسبت 5 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		3-0آل نهيان بنادي الوحدة
الظفرة - الشارقةالسبت 5 نوفمبر 2022،
16:45 الإمارات، 14:45 مصر		0-1حمدان بن زايد بنادي الظفرة
اتحاد كلباء - بني ياسالسبت 5 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-1نادي اتحاد كلباء
الوصل - عجمانالسبت 5 نوفمبر 2022،
19:30 الإمارات، 17:30 مصر		2-1زعبيل بنادي الوصل

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجزيرة - الوصلالسبت 29 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		2-0محمد بن زايد بنادي الجزيرة
خورفكان - دبا الفجيرةالسبت 29 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		1-0صقر بن محمد القاسمي
شباب الأهلي دبي - العينالسبت 29 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		2-1راشد بنادي شباب الأهلي دبي
اتحاد كلباء - النصرالسبت 29 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		5-3نادي اتحاد كلباء
بني ياس - الظفرةالأحد 30 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		5-0بني ياس
عجمان - البطائحالأحد 30 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		2-1راشد بن سعيد بنادي عجمان
الشارقة - الوحدةالأحد 30 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		0-1نادي الشارقة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة السابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
دبا الفجيرة - بني ياسالسبت 22 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		1-2نادي دبا الفجيرة
خورفكان - شباب الأهلي دبيالسبت 22 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		0-1صقر بن محمد القاسمي
النصر - العينالسبت 22 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		1-3آل مكتوم بنادي النصر
الجزيرة - عجمانالأحد 23 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		0-1محمد بن زايد بنادي الجزيرة
الوصل - اتحاد كلباءالأحد 23 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		2-2زعبيل بنادي الوصل
البطائح - الشارقةالثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		0-1صقر بن محمد القاسمي
الوحدة - الظفرةالثلاثاء 25 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		4-2آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شباب الأهلي دبي - الجزيرةالسبت 15 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		2-1راشد بنادي شباب الأهلي دبي
اتحاد كلباء - دبا الفجيرةالسبت 15 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		2-0نادي اتحاد كلباء
العين - الوحدةالسبت 15 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		2-3هزاع بن زايد
الظفرة - البطائحالأحد 16 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		1-2حمدان بن زايد بنادي الظفرة
بني ياس - النصرالأحد 16 أكتوبر 2022،
17:00 الإمارات، 15:00 مصر		1-1بني ياس
الشارقة - الوصلالأحد 16 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		0-1نادي الشارقة
عجمان - خورفكانالأحد 16 أكتوبر 2020،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		0-0راشد بن سعيد بنادي عجمان

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
شباب الأهلي دبي - اتحاد كلباءالجمعة 7 أكتوبر 2022،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		0-0راشد بنادي شباب الأهلي دبي
دبا الفجيرة - العينالجمعة 7 أكتوبر 2022،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		2-0نادي دبا الفجيرة
الجزيرة - الشارقةالجمعة 7 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		3-3محمد بن زايد بنادي الجزيرة
عجمان - بني ياسالجمعة 7 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		2-0راشد بن سعيد بنادي عجمان
الوصل - الظفرةالسبت 8 أكتوبر 2022،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		4-0زعبيل بنادي الوصل
خورفكان - البطائحالسبت 8 أكتوبر 2022،
17:15 الإمارات، 15:15 مصر		3-0صقر بن محمد القاسمي
الوحدة - النصرالسبت 8 أكتوبر 2022،
20:00 الإمارات، 18:00 مصر		4-0آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الشارقة - خورفكانالسبت 1 أكتوبر 2022،
18:15 الإمارات، 16:15 مصر		3-0نادي الشارقة
بني ياس - الجزيرةالسبت 1 أكتوبر 2022،
18:15 الإمارات، 16:15 مصر		1-1نادي بني ياس
النصر - الوصلالسبت 1 أكتوبر 2022،
21:30 الإمارات، 19:30 مصر		1-2آل مكتوم بنادي النصر
دبا الفجيرة - عجمانالسبت 1 أكتوبر 2022،
21:30 الإمارات، 19:30 مصر		1-3نادي دبا الفجيرة
الظفرة - شباب الأهلي دبيالأحد 2 أكتوبر 2022،
18:45 الإمارات، 16:45 مصر		3-2حمدان بن زايد بنادي الظفرة
البطائح - الوحدةالأحد 2 أكتوبر 2022،
18:45 الإمارات، 16:45 مصر		0-4صقر بن محمد القاسمي
العين - اتحاد كلباءالأحد 2 أكتوبر 2022،
22:00 الإمارات، 20:00 مصر		3-0هزاع بن زايد - بنادي العين

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الوصل - دبا الفجيرةالخميس 15 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		1-1زعبيل بنادي الوصل
عجمان - الشارقةالخميس 15 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		3-2راشد بن سعيد بنادي عجمان
الجزيرة - العينالخميس 15 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		2-1محمد بن زايد بنادي الجزيرة
خورفكان - النصرالخميس 15 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		0-0صقر بن محمد القاسمي
اتحاد كلباء - الظفرةالجمعة 16 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		2-0نادي اتحاد كلباء
بني ياس - البطائحالجمعة 16 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		0-1بني ياس
شباب الأهلي دبي - الوحدةالجمعة 16 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		2-1راشد بنادي شباب الأهلي دبي

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
خورفكان - الجزيرةالجمعة 9 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		2-4صقر بن محمد القاسمي
البطائح - الوصلالجمعة 9 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		2-1نادي البطائح
الشارقة - بني ياسالجمعة 9 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		3-0نادي الشارقة
دبا الفجيرة - شباب الأهلي دبيالجمعة 9 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		1-2نادي دبا الفجيرة
النصر - عجمانالسبت 10 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		2-0آل مكتوم بنادي النصر
العين - الظفرةالسبت 10 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		7-0هزاع بن زايد
الوحدة - اتحاد كلباءالسبت 10 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		0-1آل نهيان بنادي الوحدة

جدول مباريات دوري أدنوك الإماراتي 2022-2023 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
اتحاد كلباء - البطائحالجمعة 2 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		0-2اتحاد كلباء
عجمان - العينالجمعة 2 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		1-1راشد بن سعيد بنادي عجمان
الوصل - الوحدةالجمعة 2 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		2-2زعبيل بنادي الوصل
بني ياس - خورفكانالجمعة 2 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		1-0بني ياس
الجزيرة - دبا الفجيرةالسبت 3 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		2-0محمد بن زايد بنادي الجزيرة
الظفرة - النصرالسبت 3 سبتمبر 2022،
17:45 الإمارات، 15:45 مصر		1-1حمدان بن زايد بنادي الظفرة
شباب الأهلي دبي - الشارقةالسبت 3 سبتمبر 2022،
20:30 الإمارات، 18:30 مصر		0-2راشد بنادي شباب الأهلي دبي

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