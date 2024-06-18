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مصعب صلاح

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب

الدوري الإسباني – لا ليجاريال مدريدبرشلونةأتلتيك بيلباوأتلتيكو مدريدسيلتا فيجوخيتافيجيرونالاس بالماسليجانيسمايوركاأوساسونارايو فايكانوريال بيتيسريال سوسييدادريال بلد الوليدفالنسيافياريال

تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الرابعة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2024، على أن ينتهي موسم 2024-2025 من "لا ليجا" في 25 مايو 2025.

ريال مدريد نجح في العودة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية آخر 3 مواسم، ليؤكد هيمنته على المنافسة المحلية.

ويشارك في الموسم الجاري ثلاثة فرق صعدت من الدرجة الثانية وهم، ليجانيس، بلد الوليد وإسبانيول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشهد موسم 2024-25 من الدوري الإسباني أربع فترات توقف دولي، الأولى خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024، والثاني بين 7-15 أكتوبر بينما الأخير في العام الجاري بين 11-19 نوفمبر، هذا بجانب توقف مارس بين 17-25 في عام 2025.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3أوساسونا00000000
4ليجانيس00000000
5ديبورتيفو ألافيس00000000
6برشلونة00000000
7خيتافي00000000
8جيرونا00000000
9إسبانيول00000000
10سيلتا فيجو00000000
11ريال مايوركا00000000
12رايو فاييكانو00000000
13ريال بيتيس00000000
14ريال مدريد00000000
15ريال سوسييداد00000000
16ريال بلد الوليد00000000
17إشبيلية00000000
18لاس بالماس00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2024-2025

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتم تخصيص قناة beIN Sports HD 3 لتكون القناة الرئيسية للدوري الإسباني، لكن بالطبع قد تجد المباريات الكبرى عبر beIN Sports HD 1

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ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟

كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
أتلتيك بيلباو - خيتافيالخميس 15 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		سان ماميس
ريال بيتيس - جيروناالخميس 15 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		بينتو فيامارين
سيلتا فيجو - ديبورتيفو ألافيسالجمعة 16 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		بلايدوس
لاس بالماس - إشبيليةالجمعة 16 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		جران كاناريا
أوساسونا - ليجانيسالسبت 17 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		آل سادار
فالنسيا - برشلونةالسبت 17 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		ميستايا
ريال سوسييداد -رايو فاييكانوالأحد 18 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		أنويتا
ريال مايوركا - ريال مدريدالأحد 18 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		إيبيروستار
ريال بلد الوليد - إسبانيولالإثنين 19 أغسطس 2024،
20:00 مصر والسعودية		خوسيه زوريلا
فياريال - أتلتيكو مدريدالإثنين 19 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		لا سيراميكا
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