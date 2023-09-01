جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

بلال محمد
20230324 UEFA Europa League trophy(C)Getty Images
الدوري الأوروبيليفربولبرايتوننيوكاسلوست هامفياريالريال بيتيسأياكسمارسيليارينجرزتولوزسبورتينغ لشبونةروماأتالانتاباير ليفركوزن

تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-24، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي...

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي 2023-2024، يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بالجولة الأولى من دور المجموعات وتنتهي في شهر مايو 2024.

وتشارك العديد من الفرق القوية هذا الموسم، وعلى رأسهم ليفربول، ونيوكاسل، من إنجلترا، وفياريال وريال بيتيس من إسبانيا، بالإضافة إلى روما وأتالانتا من إيطاليا، وغيرهم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2023-2024

الحدثالموعد
قرعة دور المجموعاتأغسطس 2023
مباريات دور المجموعاتمن سبتمبر 2023 وحتى ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024:

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1وست هام00000000
2فرايبورج00000000
3أولمبياكوس00000000
4تبولا00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أياكس00000000
2مارسيليا00000000
3برايتون00000000
4أيك أثينا00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1رينجرز00000000
2ريال بيتيس00000000
3سبارتا براج00000000
4ليماسول00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتالانتا00000000
2سبورتينج لشبونة00000000
3شتورم جراتس00000000
4راكوف00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ليفربول00000000
2لاسك00000000
3أونيون سانت جيلوسي00000000
4تولوز00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1فياريال00000000
2رين00000000
3مكابي حيفا00000000
4باناثينايكوس00000000

المجموعة السابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1روما00000000
2سلافيا براج00000000
3شيريف تيراسبول00000000
4سيرفيت00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1باير ليفركوزن00000000
2كارباج00000000
3مولده00000000
4هاكين00000000