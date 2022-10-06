جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك بعد أيام من سحب القرعة يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.
تشارك مجموعة من الفرق القوية في الدوري الأوروبي هذا العام، أبرزهم ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال، وروما ولاتسيو من إيطاليا وغيرهم.وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة
جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2022-23
أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية الأولى في 18 يوليو 2022، وتكرر الأمر في 2 أغسطس للملحق.
قرعة دور المجموعات أُبرمت يوم الجمعة 26 أغسطس، على أن يمتد هذا الدور بمبارياته الست لكل فريق حتى مطلع نوفمبر.
وفي 7 نوفمبر تقام قرعة الملحق الجديد الذي سيضم الأندية الصاعدة من المجموعات في مقابل الهابطة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
يُلعب هذا الدور التمهيدي في شهر فبراير، ثم تقام قرعة دور الـ16 في الرابع والعشرين من الشهر نفسه لعام 2023.
وبعد لعب مباراتي دور الـ16 في 9 و 16 مارس، تقام آخر قرعة لتحديد مسار ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 من الشهر نفسه.
في أبريل ومايو يُلعب ربع ونصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو 2023 على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.
الحدث
موعد الذهاب
موعد الإياب
الأدوار التمهيدية
4 أغسطس 2022
25 أغسطس 2022
دور المجموعات
8 سبتمبر 2022
3 نوفمبر 2022
الملحق
16 فبراير 2023
23 فبراير 2023
دور الـ 16
9 مارس 2023
16 مارس 2023
ربع النهائي
13 أبريل 2023
20 أبريل 2023
نصف النهائي
11 مايو 2023
18 مايو 2023
النهائي
31 مايو 2023
ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟
ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23
المجموعة الأولى:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
آرسنال
2
2
0
0
5
1
+4
6
2
آيندهوفن
2
2
1
0
6
2
+4
4
3
بودو/جليمت
3
1
1
1
3
5
-2
4
4
زيورخ
3
0
0
3
3
9
-6
0
المجموعة الثانية:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فنربخشة
3
2
1
0
6
3
+3
7
2
رين
3
2
1
0
6
4
+2
7
3
لارناسا
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
دينامو كييف
3
0
0
3
2
5
-3
0
المجموعة الثالثة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
ريال بيتيس
3
3
0
0
7
3
+4
9
2
لودوجوريتس
3
1
1
1
5
5
0
4
3
روما
3
1
0
2
5
4
+1
3
4
هلسنكي
3
0
1
2
1
6
-5
1
المجموعة الرابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
سانت جيلويسي
3
3
0
0
6
3
+3
9
2
براجا
3
2
0
1
4
2
+2
6
3
أونيون برلين
3
1
0
2
1
2
-1
3
4
مالمو
3
0
0
3
2
6
-4
0
المجموعة الخامسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
ريال سوسييداد
3
3
0
0
5
1
+4
9
2
مانشستر يونايتد
3
2
0
0
5
3
+2
6
3
شيريف تيراسبول
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
أمونيا
3
0
0
3
3
8
-5
0
المجموعة السادسة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فينورد
3
1
1
1
10
6
+4
4
2
ميدتيلاند
3
1
1
1
7
4
+3
4
3
لاتسيو
3
1
1
1
5
7
-2
4
4
ستورم جراز
3
1
1
1
1
6
-5
4
المجموعة السابعة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
فرايبورج
3
3
0
0
7
1
+6
9
2
كاراباخ
3
2
0
1
7
2
+5
6
3
نانت
3
1
0
2
2
6
-4
3
4
أولمبياكوس
3
0
0
3
1
8
-7
0
المجموعة الثامنة:
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
موناكو
3
2
0
1
4
2
+2
6
2
فيرينتسفاروشي
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
النجم الأحمر
3
1
0
2
5
4
+1
3
3
طرابزون سبور
3
1
0
2
5
7
-2
3
جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23
يبدأ دور المجموعات يوم 8 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2022.
الجولة الأولى:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
آيندهوفن - بودو/جليمت
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-1
فيليبس
زيورخ - آرسنال
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-1
ليتزيجروند
فنربخشة - دينامو كييف
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-2
شوكرو ساراكوغلو
لودوجورتس - روما
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-2
لودوجوريتس أرينا
لارناسا - رين
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-1
أيك أرينا
مالمو - براجا
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-0
إيليدا
هلسينكي - ريال بيتيس
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-0
بولت أرينا
أونيون برلين - أونيون سانت جيلويسي
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-0
آن دير ألتين فورستيري
لاتسيو - فينورد
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-4
أوليمبيكو
مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-0
أولد ترافورد
النجم الأحمر - موناكو
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-0
ستاد النجم الأحمر
فيرينتسفاروشي- طرابزون سبور
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-3
ستاد فيرينتسفاروشي
أومونيا - شيريف
الخميس 8 سبتمبر 2022،
3-0
GSP
ستورم جراز - ميدتيلاند
الخميس 8 سبتمبر 2022،
0-1
ليبيناوير
نانت - أولمبياكوس
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-2
دي لا بوجوير
فرايبورج - كاراباخ
الخميس 8 سبتمبر 2022،
1-2
يوروبا بارك
الجولة الثانية:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
شيريف - مانشستر يونايتد
الخميس 8 سبتمبر 2022،
2-0
زيمبرو
ريال سوسييداد - أومونيا
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-2
أنويتا
ميدتيلاند - لاتسيو
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-5
MCH أرينا
فينورد - ستورم جراز
الخميس 15 سبتمبر 2022،
0-6
دي كويب
أوليمبياكوس - فرايبورج
الخميس 15 سبتمبر 2022،
3-0
كارايسكاكيس
كاراباخ - نانت
الخميس 15 سبتمبر 2022،
0-3
توفيق باهراموف
طرابزون سبور - النجم الأحمر
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-2
شينول جونيش
موناكو - فيرينتسفاروشي
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-0
ستاد لويس الثاني
آرسنال - آيندهوفن
تأجلت
ستاد الإمارات
بودو/جليمت - زيورخ
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-2
أسبميرا
دينامو كييف - لارناسا
الخميس 15 سبتمبر 2022،
1-0
جوزيفا بيلسودسكيجو
رين - فنربخشة
الخميس 15 سبتمبر 2022،
2-2
روازن بارك
ريال بيتيس - لودوجورتس
الخميس 15 سبتمبر 2022،
2-3
بينيتو فياماريان
روما - هلسينكي
الخميس 15 سبتمبر 2022،
0-3
أوليمبيكو
يونيون سانت جيلويس - مالمو
الخميس 15 سبتمبر 2022،
2-3
دين دريف
براجا - أونيون برلين
الخميس 15 سبتمبر 2022،
0-1
مونيسيبال
الجولة الثالثة:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
النجم الأحمر - فيرينتسفاروشي
الخميس 6 أكتوبر 2022،
1-4
ستاد النجم الأحمر
موناكو - طرابزون سبور
الخميس 6 أكتوبر 2022،
1-3
ستاد لويس الثاني
شيريف - ريال سوسييداد
الخميس 6 أكتوبر 2022،
2-0
زيمبرو
أومونيا - مانشستر يونايتد
الخميس 6 أكتوبر 2022،
3-2
GSP
مالمو - أونيون برلين
الخميس 6 أكتوبر 2022،
1-0
إيليدا
هلسينكي - لودوجوريتس
الخميس 6 أكتوبر 2022،
1-1
بولت أرينا
زيورخ - آيندهوفن
الخميس 6 أكتوبر 2022،
5-1
ليتزيجرود
ستورم جراز - لاتسيو
الخميس 6 أكتوبر 2022،
0-0
ليبيناوير
آرسنال - بودو/جليمت
الخميس 6 أكتوبر 2022،
0-3
ستاد الإمارات
أولمبياكوس - كاراباخ
الخميس 6 أكتوبر 2022،
3-0
كارايسكاكيس
فرايبورج - نانت
الخميس 6 أكتوبر 2022،
0-2
يوروبا بارك
ميدتيلاند - فينورد
الخميس 6 أكتوبر 2022،
2-2
MCH أرينا
براجا - يونيون سانت جيلويس
الخميس 6 أكتوبر 2022،
2-1
مونيسيبال
روما - ريال بيتيس
الخميس 6 أكتوبر 2022،
2-1
أوليمبيكو
رين - دينامو كييف
الخميس 6 أكتوبر 2022،
1-2
روازون بارك
فنربخشة - لارناسا
الخميس 6 أكتوبر 2022،
0-2
شوكرو ساراكوغلو
الجولة الرابعة:
المباراة
الموعد
الملعب
بودو/جليمت - آرسنال
الخميس 13 أكتوبر 2022،
أسبميرا
دينامو كييف - رين
الخميس 13 أكتوبر 2022،
جوزيفا بيلسودسكيجو
لارانسا - فنربخشه
الخميس 13 أكتوبر 2022،
أيك أرينا
ريال بيتيس - روما
الخميس 13 أكتوبر 2022،
بينيتو فيامراين
مالمو - أونيون برلين
الخميس 13 أكتوبر 2022،
إيليدا
فينورد - ميدتيلاند
الخميس 13 أكتوبر 2022،
دي كويب
نانت - فرايبورج
الخميس 13 أكتوبر 2022،
دي لا بيجوير
كاراباخ - أوليمبياكوس
الخميس 13 أكتوبر 2022،
توفيق باهراموف
طرابزون سبور - موناكو
الخميس 13 أكتوبر 2022،
شينول جونيش
فيرينتسفاروشي - النجم الأحمر
الخميس 13 أكتوبر 2022،
فيرينتسافاروشي
لاتسيو - ستورم جراز
الخميس 13 أكتوبر 2022،
أوليمبيكو
مانشستر يونايتد - أومونيا
الخميس 13 أكتوبر 2022،
أولد ترافورد
ريال سوسييداد - شيريف
الخميس 13 أكتوبر 2022،
أنويتا
براجا - يونيون سانت جيلويس
الخميس 13 أكتوبر 2022،
مونيسيبال
لودوجوريتس - هلسينكي
الخميس 13 أكتوبر 2022،
لودوجوريتس أرينا
آيندهوفن - زيوريخ
الخميس 13 أكتوبر 2022،
فيليبس
الجولة الخامسة:
المباراة
الموعد
الملعب
زيورخ - بودو/جليمت
الخميس 27 أكتوبر 2022،
ليتزيجروند
آيندهوفن - آرسنال
الخميس 27 أكتوبر 2022،
فيليبس
فنربخشه - رين
الخميس 27 أكتوبر 2022،
شوكرو ساراكوغلو
لارنسا - دينامو كييف
الخميس 27 أكتوبر 2022،
أيك أرينا
لودوجوريتس - ريال بيتيس
الخميس 27 أكتوبر 2022،
لودوجوريتس أرينا
مالمو - يونيون سانت جيلويس
الخميس 27 أكتوبر 2022،
إيليدا
أونيون برلين - براجا
الخميس 27 أكتوبر 2022،
آن دير ألتين فورستيري
لاتسيو - ميدتيلاند
الخميس 27 أكتوبر 2022،
أوليمبيكو
النجم الأحمر - طرابزون سبور
الخميس 27 أكتوبر 2022،
النجم الأحمر
فيرينتسفاروشي - موناكو
الخميس 27 أكتوبر 2022،
فيرينتسفاروشي
فرايبورج - أوليمبياكوس
الخميس 27 أكتوبر 2022،
يوروبا بارك
نانت - كاراباخ
الخميس 27 أكتوبر 2022،
دي لا بيجوير
ستورم جراز - فينورد
الخميس 27 أكتوبر 2022،
ليبيناوير
مانشستر يونايتد - شيريف
الخميس 27 أكتوبر 2022،
أولد ترافورد
أومونيا - ريال سوسييداد
الخميس 27 أكتوبر 2022،
GSP
هلسينكي - روما
الخميس 27 أكتوبر 2022،
بولت أرينا
الجولة السادس:
المباراة
الموعد
الملعب
طرابزون سبور - فيرينتسفاروشي
الخميس 3 نوفمبر 2022،
شينول جونيش
موناكو - النجم الأحمر
الخميس 3 نوفمبر 2022،
ستاد لويس الثاني
كاراباخ - فرايبورج
الخميس 3 نوفمبر 2022،
توفيق باهراموف
أوليمبياكوس - نانت
الخميس 3 نوفمبر 2022،
كارايسكاكيس
ميدتيلاند - ستورم جراز
الخميس 3 نوفمبر 2022،
MCH أرينا
فينورد - لاتسيو
الخميس 3 نوفمبر 2022،
دي كويب
ريال سوسييداد - مانشستر يونايتد
الخميس 3 نوفمبر 2022،
أنويتا
شيريف - أومونيا
الخميس 3 نوفمبر 2022،
زيمبرو
يونيون سانت جيلويسي - أونيون برلين
الخميس 3 نوفمبر 2022،
دين دريف
براجا - مالمو
الخميس 3 نوفمبر 2022،
مونيسيبال
روما - لودوجوريتس
الخميس 3 نوفمبر 2022،
أوليمبيكو
ريال بيتيس - هلسينكي
الخميس 3 نوفمبر 2022،
بينيتو فيامارين
دينامو كييف - فنربخشه
الخميس 3 نوفمبر 2022،
جوزيفا بيلسودسكيجو
رين - لارناسا
الخميس 3 نوفمبر 2022،
روازون بارك
آرسنال - زيورخ
الخميس 3 نوفمبر 2022،
ستاد الإمارات
بودو/جليمت - آيندهوفن
الخميس 3 نوفمبر 2022،
أسبميرا
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