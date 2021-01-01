جدول مباريات الدوري الألماني 2021 الجولة 21، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الألماني موسم 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة والترتيب؟ وأكثر من ذلك..

تبدأ الجولة 21 من الدوري الألماني يوم الجمعة 12 فبراير 2021 ميلادياً، الموافق جمادي الآخرة 1442 هجرياً، بمباراة لايبزيج صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة ضد أوجسبورج على ملعب ريد بول أرينا، وفي اليوم التالي السبت 13 فبراير يستضيف دورتموند المتأخر عن الصدراة بفارق 16 نقطة، فريق هوفنهايم صاحب المركز الثاني عشر.

وفي مباراة سهلة نسبياً يلتقي ليفركوزن في المركز الخامس ماينتس الذي يقع في المركز الأخير من ترتيب جدول الدوري، ويشهد ستاد مرسيدس بنز أرينا مباراة شتوتجارت وهيرتا برلين، ويحل شالكة ضيفاً على أونيون برلين بعد سلسلة متواصلة من النتائج السيئة ألقت به في المركز الأخير،

تشهد الجولة الواحدة وعشرون من البوندسليجا يوم الأحد 14 فبراير، مباراة آينتراخت وكولن في كومرزبانك أرينا، وبعد فوزه على أوجسبورج بهدفين دون رد في الجولة الماضية يستضيف فولفسبورج فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبعد عودته من كأس العالم للأندية مباشرةً يلتقي بايرن ميونخ فريق بيليفيلد على ستاد أليانز أرينا، يوم الإثنين 15 فبراير، ويحتل الفريق البافاري صدارة الدوري برصيد 48 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2020-2021

جدول مباريات الدوري الألماني 2021 - الجولة 21

المباراة الموعد الملعب لايبزيج - أوجسبورج الجمعة 12 فبراير 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ريد بول أرينا شتوتجارت - هيرتا برلين السبت 13 فبراير 2021،

16:30 مصر، 17:30 السعودية مرسيدس بنز أرينا فيردر بريمن - فرايبورج السبت 13 فبراير 2021،

16:30 مصر، 17:30 السعودية ستاد فيسير باير ليفركوزن - ماينتس السبت 13 فبراير 2021،

16:30 مصر، 17:30 السعودية باي أرينا بوروسيا دورتموند - هوفنهايم السبت 13 فبراير 2021،

16:30 مصر، 17:30 السعودية سيجنال إيدونا بارك أونيون برلين - شالكه السبت 13 فبراير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية فورستيري آينتراخت فرانكفورت - كولن الأحد 14 فبراير 2021،

16:30 مصر، 17:30 السعودية دوتشه بنك بارك فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ الأحد 14 فبراير 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فولكس فاجن أرينا بايرن ميونخ - أرمينيا بيليفيلد الإثنين 15 فبراير 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية أليانز أرينا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الألماني؟

كان الدوري الألماني في السنوات السابقة يذاع على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وذلك بعد الحصول على حقوق جميع البطولات الألمانية منذ سنوت.

لكن هذا الموسم لم تحصل الشبقة القطرية على الحقوق، ولا توجد أي قناة تذيع الدوري في الشرق الأوسط.

ترتيب الدوري الألماني 2021