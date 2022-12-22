جدول مباريات البحرين في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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bahrainالبحرين
كأس الخليجالبحرين

تعرف على جدول مباريات البحرين خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "غواصين اللؤلؤ" في البطولة.

يخوض منتخب البحرين تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب البحرين، بطل النسخة الأخيرة من البطولة، يريد الحفاظ على لقبه، وإسعاد جماهيره.

وكانت نسخة 2019، هي المرة الوحيدة التي حصل فيها منتخب البحرين على اللقب، كما حصل على لقب الوصيف في أربع مرات سابقة آخرهم كان في عام 2003.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "غواصين اللؤلؤ"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب البحرين في المجموعة الثانية، إلى جانب الكويت، وقطر والإمارات.

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1البحرين00000000
2الكويت00000000
3قطر00000000
4الإمارات00000000

ما هو جدول مباريات منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب البحرين مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات يوم السبت 7 يناير، ثم يلعب أمام قطر في الجولة الثانية، ويواجه الكويت يوم 13 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتالبحرين - الإماراتالسبت 7 يناير 2022،
16:15 السعودية، 17:15 الإمارات		-ملعب الميناء الدولي
المجموعاتقطر - البحرينالثلاثاء 10 يناير 2022،
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		-ملعب الميناء الدولي
المجموعاتالبحرين - الكويتالجمعة 13 يناير 2022،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		-ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البحرين في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS