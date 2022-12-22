جدول مباريات البحرين في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات البحرين خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "غواصين اللؤلؤ" في البطولة.

يخوض منتخب البحرين تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب البحرين، بطل النسخة الأخيرة من البطولة، يريد الحفاظ على لقبه، وإسعاد جماهيره.

وكانت نسخة 2019، هي المرة الوحيدة التي حصل فيها منتخب البحرين على اللقب، كما حصل على لقب الوصيف في أربع مرات سابقة آخرهم كان في عام 2003.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "غواصين اللؤلؤ"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب البحرين في المجموعة الثانية، إلى جانب الكويت، وقطر والإمارات.

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هو جدول مباريات منتخب البحرين في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب البحرين مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات يوم السبت 7 يناير، ثم يلعب أمام قطر في الجولة الثانية، ويواجه الكويت يوم 13 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات البحرين - الإمارات السبت 7 يناير 2022،

16:15 السعودية، 17:15 الإمارات - ملعب الميناء الدولي المجموعات قطر - البحرين الثلاثاء 10 يناير 2022،

19:15 السعودية، 20:15 الإمارات - ملعب الميناء الدولي المجموعات البحرين - الكويت الجمعة 13 يناير 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد البصرة الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البحرين في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..