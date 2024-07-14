تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

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الأهلي بدوره كونه واحدًا من أهم عمالقة الدوري السعودي، يطمح لأن يكون الموسم الجديد فاتحة خير له على مستوى التتويج بلقب طال انتظار جماهير "الراقي" له.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم 14 يوليو، وسوف يتم الكشف عن الملاعب والتوقيت النهائي لأول جولتين يوم 18 من الشهر ذاته.

وفي 18 أغسطس سوف يتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة ودوري أبطال اسيا (2).

يبدأ الأهلي مبارياته في دوري روشن السعودي 2024-2025 بمواجهة العروبة.

أما أول قمة للقلعة، فهي أمام النصر في الجولة 3 والتي تتكرر بعد ذلك في الجولة 20.

أما ديربي جدة ضد الاتحاد فسوف يكون في الجولة التاسعة والإياب في الجولة 26.

ولا ننسى مواجهة الهلال في الجولة السادسة وكذلك الجولة 23.

الجولة المباراة 1 الأهلي - العروبة 2 الفتح - الأهلي 3 النصر - الأهلي 4 الأهلي - ضمك 5 القادسية - الأهلي 6 الأهلي - الهلال 7 الخليج - الأهلي 8 الأهلي - الأخدود 9 الاتحاد - الأهلي 10 الأهلي - الرائد 11 الفيحاء - الأهلي 12 الأهلي - الوحدة 13 التعاون - الأهلي 14 الأهلي - الشباب 15 الخلود - الأهلي 16 الاتفاق - الأهلي 17 الأهلي - الرياض 18 العروبة - الأهلي 19 الأهلي - الفتح 20 الأهلي - النصر 21 ضمك - الأهلي 22 الأهلي - القادسية 23 الهلال - الأهلي 24 الأهلي - الخليج 25 الأخدود - الأهلي 26 الأهلي - الاتحاد 27 الرائد - الأهلي 28 الأهلي - الفيحاء 29 الوحدة - الأهلي 30 الأهلي - التعاون 31 الشباب - الأهلي 32 الأهلي - الخلود 33 الأهلي - الاتفاق 34 الرياض - الأهلي

جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025