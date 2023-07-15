جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

ينطلق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والحماس.

ويعود الأهلي من جديد إلى دوري روشن بعد غيابه الموسم الماضي بسبب مشاركته في دوري يلو، ومع عودة الراقي تزداد آمال الجماهير بعودة الفريق إلى المكانة التي يستحقها وتقديم مستويات جيدة، مع التدعيمات الجديدة التي قامت بها الإدارة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم روبيرتو فيرمينو، وإدوارد ميندي.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2024، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري روشن السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات، فيمكن متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الأهلي والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الأهلي - الحزم الجمعة 11 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 2 الخليج - الأهلي الخميس 19 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير محمد بن فهد 3 الأهلي - الأخدود الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 4 الأهلي - الطائي الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر - الأمير عبد الله الفيصل 5 الفتح - الأهلي السبت 2 سبتمبر 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

جدول ترتيب الأهلي في دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأخدود 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الرياض 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 9 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 10 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الخليج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 14 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 16 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 18 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0