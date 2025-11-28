FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة...

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت في سبتمبر بالأدوار التمهيدية للبطولة، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس كما هي عادة البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة، ويستهدف استعادة لقبه المفضل ومعانقة الأميرة السمراء من جديد بعدما ودع البطولة، في الموسم الماضي من نصف النهائي أمام صن داونز.

وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، القنوات الناقلة.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأهلي - شبيبة القبائلالسبت 22 نوفمبر 2025،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		1-4ستاد القاهرة الدولي
الجيش الملكي - الأهليالجمعة 28 نوفمبر 2025،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		1-1الأمير مولاي عبد الله
الأهلي - يانج أفريكانزالجمعة 23 يناير 2025،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-ستاد القاهرة الدولي
يانج أفريكانز - الأهليالجمعة 30 يناير 2026-لم يتحدد
شبيبة القبائل - الأهليالجمعة 6 فبراير 2026-لم يتحدد
الأهلي - الجيش الملكيالجمعة 13 فبراير 2026-لم يتجدد

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

المركزالفريقلعبفازخسرتعادللهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي211052+34
2يانج أفريكانز211010+14
3الجيش الملكي201112-11
4شبيبة القبائل201114-31

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026– الدور التمهيدي

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
إيجل نوار - الأهليالسبت 18 أكتوبر 2025،
16:00 مصر، 14:00 المغرب		1-0ملعب الأمير لويس رواجاسوري
الأهلي - إيجل نوارالسبت 25 أكتوبر 2025،
20:00 مصر، 18:00 المغرب		0-1ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، 

